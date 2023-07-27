В Крыму ограничат перемещение гражданских

Пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка (земля, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря) в Крыму будет запрещен с 20:00 31 июля. С обращением выступил оперштаб региона.
«С 20:00 31 июля 2023 года <…> пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен. Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», — говорится в
В последние недели на Крым усилились атаки беспилотников ВСУ. Самой крупной стал теракт на Крымском мосту 17 июля. Глава Республики Сергей Аксенов сообщал об эвакуации с пострадавших территорий.
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