В Крыму ограничат перемещение гражданских

В Крыму запретили пропуск гражданских на косу Арабатская стрелка
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В Крыму запретят ездить на косу Арабатская стрелка (архивное фото) Фото:

Пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка (земля, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря) в Крыму будет запрещен с 20:00 31 июля. С обращением выступил оперштаб региона.

«С 20:00 31 июля 2023 года <…> пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен. Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», — говорится в обращении оперштаба.

В последние недели на Крым усилились атаки беспилотников ВСУ. Самой крупной стал теракт на Крымском мосту 17 июля. Глава Республики Сергей Аксенов сообщал об эвакуации с пострадавших территорий.

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Пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка (земля, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря) в Крыму будет запрещен с 20:00 31 июля. С обращением выступил оперштаб региона. «С 20:00 31 июля 2023 года <…> пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен. Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», — говорится в обращении оперштаба. В последние недели на Крым усилились атаки беспилотников ВСУ. Самой крупной стал теракт на Крымском мосту 17 июля. Глава Республики Сергей Аксенов сообщал об эвакуации с пострадавших территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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