Путин нашел плюс в западных санкциях

Путин: западные санкции позволили России увеличить рост темпов экономических связей
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Товарооборот РФ составляет 18 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Россия благодаря западным санкциям смогла обеспечить рост темпов экономических связей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка».

«Несмотря на сложности с пандемией и введением в отношении РФ незаконных санкций удалось обеспечить рост темпов экономических связей», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Российский лидер уточнил, что объем товарооборота в первом полугодии 2023 года увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом. Сейчас объем взаимной торговли составляет 18 миллиардов долларов, объяснил Путин.

Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских стран. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.

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Россия благодаря западным санкциям смогла обеспечить рост темпов экономических связей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка». «Несмотря на сложности с пандемией и введением в отношении РФ незаконных санкций удалось обеспечить рост темпов экономических связей», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Российский лидер уточнил, что объем товарооборота в первом полугодии 2023 года увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом. Сейчас объем взаимной торговли составляет 18 миллиардов долларов, объяснил Путин. Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских стран. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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