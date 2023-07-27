Путин нашел плюс в западных санкциях

Путин: западные санкции позволили России увеличить рост темпов экономических связей

27 июля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Товарооборот РФ составляет 18 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия благодаря западным санкциям смогла обеспечить рост темпов экономических связей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка». «Несмотря на сложности с пандемией и введением в отношении РФ незаконных санкций удалось обеспечить рост темпов экономических связей», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Российский лидер уточнил, что объем товарооборота в первом полугодии 2023 года увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом. Сейчас объем взаимной торговли составляет 18 миллиардов долларов, объяснил Путин. Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских стран. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.

Россия благодаря западным санкциям смогла обеспечить рост темпов экономических связей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка». «Несмотря на сложности с пандемией и введением в отношении РФ незаконных санкций удалось обеспечить рост темпов экономических связей», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Российский лидер уточнил, что объем товарооборота в первом полугодии 2023 года увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом. Сейчас объем взаимной торговли составляет 18 миллиардов долларов, объяснил Путин. Второй саммит «Россия — Африка» начался 27 июля в Санкт-Петербурге. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских стран. Впервые саммит прошел в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.