Путин: Запад обманул страны Африки по зерновой сделке

Запад лицемерно обвиняет Россию, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Страны Запада обманули африканские страны. За год существования зерновой сделки менее 30% зерна поступило в Африку. Большая часть продукции пошла в Евросоюз. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия-Африка».
«За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. По его словам, большую часть зерна получили страны ЕС. Президент подчеркнул, что страны Запада лицемерно обвиняют РФ в препятствии поставкам продукции.
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