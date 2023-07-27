Путин: Запад обманул страны Африки по зерновой сделке

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Запад лицемерно обвиняет Россию, заявил Владимир Путин Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Страны Запада обманули африканские страны. За год существования зерновой сделки менее 30% зерна поступило в Африку. Большая часть продукции пошла в Евросоюз. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия-Африка».

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«За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. По его словам, большую часть зерна получили страны ЕС. Президент подчеркнул, что страны Запада лицемерно обвиняют РФ в препятствии поставкам продукции.

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Страны Запада обманули африканские страны. За год существования зерновой сделки менее 30% зерна поступило в Африку. Большая часть продукции пошла в Евросоюз. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия-Африка». «За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. По его словам, большую часть зерна получили страны ЕС. Президент подчеркнул, что страны Запада лицемерно обвиняют РФ в препятствии поставкам продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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