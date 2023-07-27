Саммит «Россия-Африка» 2023: где и во сколько смотреть

Владимир Путин выступит на саммите «Россия-Африка»

27 июля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сделает на саммите большое заявление Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Форум «Россия-Африка» состоится 27 июля. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских государств. Президент России Владимир Путин выступит в 11:00 по Мск на планерном заседании. Саммит будет проходить 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Путин выступит с заявлением и обсудит формирование нового мирового порядка. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что основная идея саммита заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям. Посмотреть выступление Путина можно будет на RUTUBE-канале URA.RU. Это уже второй саммит «Россия-Африка». Первый проходил в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.

Форум «Россия-Африка» состоится 27 июля. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских государств. Президент России Владимир Путин выступит в 11:00 по Мск на планерном заседании. Саммит будет проходить 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Путин выступит с заявлением и обсудит формирование нового мирового порядка. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что основная идея саммита заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям. Посмотреть выступление Путина можно будет на RUTUBE-канале URA.RU. Это уже второй саммит «Россия-Африка». Первый проходил в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.