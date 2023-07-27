Саммит «Россия-Африка» 2023: где и во сколько смотреть

Владимир Путин выступит на саммите «Россия-Африка»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин сделает на саммите большое заявление Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Форум «Россия-Африка» состоится 27 июля. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских государств. Президент России Владимир Путин выступит в 11:00 по Мск на планерном заседании.

Саммит будет проходить 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Путин выступит с заявлением и обсудит формирование нового мирового порядка. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что основная идея саммита заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям. Посмотреть выступление Путина можно будет на RUTUBE-канале URA.RU.

Это уже второй саммит «Россия-Африка». Первый проходил в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.

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Форум «Россия-Африка» состоится 27 июля. На нем ожидается участие лидеров 17 африканских государств. Президент России Владимир Путин выступит в 11:00 по Мск на планерном заседании. Саммит будет проходить 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Путин выступит с заявлением и обсудит формирование нового мирового порядка. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что основная идея саммита заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям. Посмотреть выступление Путина можно будет на RUTUBE-канале URA.RU. Это уже второй саммит «Россия-Африка». Первый проходил в 2019 году в Сочи параллельно с экономическим форумом. В рамках него были заключены многомиллиардные контракты между РФ и африканскими странами. В форуме приняли участие около 10 тысяч человек и 54 страны континента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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