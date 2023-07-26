26 июля 2023

Отдыхающих элитных курортов на челябинских озерах бесплатно накормят бутербродами

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Челябинск, бутерброды, приготовление еды, кейтеринг, еда, пища, повар
Две тысячи бутербродов в выходной помогут челябинцам восполнить запас калорий Фото:

Отдыхающим на курортах в парке-отеле «Еловое» и «Солнечной долине» в Челябинской области 29 июля бесплатно угостят двумя тысячами бутербродов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ромкор», в ходе мероприятия туристы смогут задать вопросы гендиректору предприятия Сергею Федорову.

«Участников ждут дегустация продуктов, участие в эстафетах, танцевальном флешмобе и другие активности. Также будет возможность пообщаться с гендиректором „Ромкора“ Сергеем Федоровым», — отметили в компании.

В пресс-службе регионального минсельхоза добавили, что акция «Бутерброды для любимых» приурочена ко Дню торговли, который отмечают в июле. В локации Елового праздник пройдет с 10 до 12 часов, на горнолыжном курорте — с 13 до 19 часов. Федоров объяснил, что угощение позволит туристам восполнить запас калорий, которые сгорели в ходе активного отдыха.

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Отдыхающим на курортах в парке-отеле «Еловое» и «Солнечной долине» в Челябинской области 29 июля бесплатно угостят двумя тысячами бутербродов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ромкор», в ходе мероприятия туристы смогут задать вопросы гендиректору предприятия Сергею Федорову. «Участников ждут дегустация продуктов, участие в эстафетах, танцевальном флешмобе и другие активности. Также будет возможность пообщаться с гендиректором „Ромкора“ Сергеем Федоровым», — отметили в компании. В пресс-службе регионального минсельхоза добавили, что акция «Бутерброды для любимых» приурочена ко Дню торговли, который отмечают в июле. В локации Елового праздник пройдет с 10 до 12 часов, на горнолыжном курорте — с 13 до 19 часов. Федоров объяснил, что угощение позволит туристам восполнить запас калорий, которые сгорели в ходе активного отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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