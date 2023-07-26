Отдыхающих элитных курортов на челябинских озерах бесплатно накормят бутербродами

Отдыхающим на курортах в парке-отеле «Еловое» и «Солнечной долине» в Челябинской области 29 июля бесплатно угостят двумя тысячами бутербродов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ромкор», в ходе мероприятия туристы смогут задать вопросы гендиректору предприятия Сергею Федорову.
«Участников ждут дегустация продуктов, участие в эстафетах, танцевальном флешмобе и другие активности. Также будет возможность пообщаться с гендиректором „Ромкора“ Сергеем Федоровым», — отметили в компании.
В пресс-службе регионального минсельхоза добавили, что акция «Бутерброды для любимых» приурочена ко Дню торговли, который отмечают в июле. В локации Елового праздник пройдет с 10 до 12 часов, на горнолыжном курорте — с 13 до 19 часов. Федоров объяснил, что угощение позволит туристам восполнить запас калорий, которые сгорели в ходе активного отдыха.
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