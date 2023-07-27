Тюменские строители помогут Турции восстановиться после землетрясений

Компании из Тюменской области обсудят сотрудничество с турецкими застройщиками в ходе бизнес-миссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские строительные компании обсудят условия сотрудничества с турецкими застройщиками в ходе бизнес-миссии, которая состоится в начале августа. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева.

«В начале августа состоится бизнес-миссия в Турцию, повезем туда наши строительные компании. Будут встречи с крупными застройщиками, для Турции после февральских землетрясений это наиболее актуальная тема, нам есть что предложить в плане жилищного и промышленного строительства», — сообщила URA.RU Ульянцева.

По ее словам, в сентябре тюменскому бизнесу предстоит еще одна поездка — на этот раз в Алжир. Какой будет тематика визита, пока не сообщается. Страна специализируется на экспорте нефти и сельскохозяйственной продукции. Делегация из Алжира, в свою очередь, в конце сентября примет участие в работе Тюменского нефтегазового форума.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень продолжает наращивать экспортный потенциал. Турция является одной из ключевых стран, с которыми область активно сотрудничает.