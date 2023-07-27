Тюменские строители помогут Турции восстановиться после землетрясений

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство. архив. Пермь, строители, арматура
Компании из Тюменской области обсудят сотрудничество с турецкими застройщиками в ходе бизнес-миссии Фото:

Тюменские строительные компании обсудят условия сотрудничества с турецкими застройщиками в ходе бизнес-миссии, которая состоится в начале августа. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева.

«В начале августа состоится бизнес-миссия в Турцию, повезем туда наши строительные компании. Будут встречи с крупными застройщиками, для Турции после февральских землетрясений это наиболее актуальная тема, нам есть что предложить в плане жилищного и промышленного строительства», — сообщила URA.RU Ульянцева.

По ее словам, в сентябре тюменскому бизнесу предстоит еще одна поездка — на этот раз в Алжир. Какой будет тематика визита, пока не сообщается. Страна специализируется на экспорте нефти и сельскохозяйственной продукции. Делегация из Алжира, в свою очередь, в конце сентября примет участие в работе Тюменского нефтегазового форума.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень продолжает наращивать экспортный потенциал. Турция является одной из ключевых стран, с которыми область активно сотрудничает.

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Тюменские строительные компании обсудят условия сотрудничества с турецкими застройщиками в ходе бизнес-миссии, которая состоится в начале августа. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева. «В начале августа состоится бизнес-миссия в Турцию, повезем туда наши строительные компании. Будут встречи с крупными застройщиками, для Турции после февральских землетрясений это наиболее актуальная тема, нам есть что предложить в плане жилищного и промышленного строительства», — сообщила URA.RU Ульянцева. По ее словам, в сентябре тюменскому бизнесу предстоит еще одна поездка — на этот раз в Алжир. Какой будет тематика визита, пока не сообщается. Страна специализируется на экспорте нефти и сельскохозяйственной продукции. Делегация из Алжира, в свою очередь, в конце сентября примет участие в работе Тюменского нефтегазового форума. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень продолжает наращивать экспортный потенциал. Турция является одной из ключевых стран, с которыми область активно сотрудничает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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