06 июля 2023

Тюменская область наращивает экспортный потенциал

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году в регионе увеличился потенциал экспорта в 1,5 раза Фото:

В Тюменской области по результатам прошлого года увеличился потенциал экспорта в 1,5 раза. Об этом сообщил директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

«По итогам прошлого года экспортный потенциал региона вырос в 1,5 раза. При этом услуги предпринимателям Тюмени оказывает центр поддержки экспорта. Самые популярные из них — организация бизнес-миссий, участие в зарубежных выставках. Поездки проводятся за счет средств, которые выделяет правительство Тюменской области», — сообщил Антон Машуков журналистам МК.RU.

По словам Машукова, в этом году предпринимателям удалось посетить несколько стран. Он отмечает, что возглавил миссию в Узбекистан губернатор Александр Моор. В итоге были подписаны четыре экспортных контракта. В планах сейчас организация бизнес-миссий в Турцию, Азербайджан, Оман, а еще участие в международных выставках в Казахстане и Алжире.

Идет работа над принятием мер по развитию экспортной инфраструктур. Информацию об этом будут анонсировать ближе к осени.

Ранее URA.RU писало, что Тюменские производители резко увеличили экспорт зерна, семян и древесины в страны Восточного мира. В бизнес-среде такой рост объясняют тем, что появилось большое количество новых партнеров за пределами стран СНГ.

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В Тюменской области по результатам прошлого года увеличился потенциал экспорта в 1,5 раза. Об этом сообщил директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков. «По итогам прошлого года экспортный потенциал региона вырос в 1,5 раза. При этом услуги предпринимателям Тюмени оказывает центр поддержки экспорта. Самые популярные из них — организация бизнес-миссий, участие в зарубежных выставках. Поездки проводятся за счет средств, которые выделяет правительство Тюменской области», — сообщил Антон Машуков журналистам МК.RU. По словам Машукова, в этом году предпринимателям удалось посетить несколько стран. Он отмечает, что возглавил миссию в Узбекистан губернатор Александр Моор. В итоге были подписаны четыре экспортных контракта. В планах сейчас организация бизнес-миссий в Турцию, Азербайджан, Оман, а еще участие в международных выставках в Казахстане и Алжире. Идет работа над принятием мер по развитию экспортной инфраструктур. Информацию об этом будут анонсировать ближе к осени. Ранее URA.RU писало, что Тюменские производители резко увеличили экспорт зерна, семян и древесины в страны Восточного мира. В бизнес-среде такой рост объясняют тем, что появилось большое количество новых партнеров за пределами стран СНГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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