У главы челябинского УФАС появился новый заместитель

Наталья Мартынюк с 1 августа назначена замруководителя УФАС по Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Челябинской области. Челябинск, мартынюк наталья
Наталья Мартынюк сделала очередной шаг по карьерной лестнице Фото:

Наталья Мартынюк назначена замруководителя управления ФАС по Челябинской области. Об этом 27 июля сообщили URA.RU в ведомстве.

«На должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России с 1 августа назначена Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС.

Мартынюк будет курировать вопросы содействия службы развитию конкуренции в Челябинской области, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, соблюдения рекламного законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода. В управлении она работает с 2009 года, в 2020 году возглавив административно-финансовый отдел.

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Наталья Мартынюк назначена замруководителя управления ФАС по Челябинской области. Об этом 27 июля сообщили URA.RU в ведомстве. «На должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России с 1 августа назначена Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС. Мартынюк будет курировать вопросы содействия службы развитию конкуренции в Челябинской области, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, соблюдения рекламного законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода. В управлении она работает с 2009 года, в 2020 году возглавив административно-финансовый отдел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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