У главы челябинского УФАС появился новый заместитель

Наталья Мартынюк с 1 августа назначена замруководителя УФАС по Челябинской области

27 июля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Наталья Мартынюк сделала очередной шаг по карьерной лестнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наталья Мартынюк назначена замруководителя управления ФАС по Челябинской области. Об этом 27 июля сообщили URA.RU в ведомстве. «На должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России с 1 августа назначена Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС. Мартынюк будет курировать вопросы содействия службы развитию конкуренции в Челябинской области, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, соблюдения рекламного законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода. В управлении она работает с 2009 года, в 2020 году возглавив административно-финансовый отдел.

Наталья Мартынюк назначена замруководителя управления ФАС по Челябинской области. Об этом 27 июля сообщили URA.RU в ведомстве. «На должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России с 1 августа назначена Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС. Мартынюк будет курировать вопросы содействия службы развитию конкуренции в Челябинской области, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, соблюдения рекламного законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода. В управлении она работает с 2009 года, в 2020 году возглавив административно-финансовый отдел.