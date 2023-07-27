У главы челябинского УФАС появился новый заместитель

Наталья Мартынюк назначена замруководителя управления ФАС по Челябинской области. Об этом 27 июля сообщили URA.RU в ведомстве.
«На должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России с 1 августа назначена Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС.
Мартынюк будет курировать вопросы содействия службы развитию конкуренции в Челябинской области, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, соблюдения рекламного законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода. В управлении она работает с 2009 года, в 2020 году возглавив административно-финансовый отдел.
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