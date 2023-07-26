Бизнесменов из ЯНАО пригласили на марафон

27 июля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Бизнесменам предлагают накормить атлетов и других жителей собственной продукцией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Предпринимателей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригасили стать участниками «Ямальского марафона — 2023». Бизнесменам предлагают накормить атлетов и других жителей собственной продукцией. Об этом сообщают в telegram-канале городской администрации. «12 августа в Новом Уренгое пройдет „Ямальский марафон — 2023“. Приглашаем предпринимателей стать частью этого большого праздника спорта и порадовать атлетов, гостей города, болельщиков своей продукцией», — говорится в сообщении мэрии. Чтобы стать участниками марафона, предпринимателям необходимо подать заявку на участие в нестационарной торговле и иметь ассортимент в виде блинов, шашлыков, спортивной одежды или напитков. Отмечается, что торговые палатки будут расположены перед зданием мэрии.

Предпринимателей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригасили стать участниками «Ямальского марафона — 2023». Бизнесменам предлагают накормить атлетов и других жителей собственной продукцией. Об этом сообщают в telegram-канале городской администрации. «12 августа в Новом Уренгое пройдет „Ямальский марафон — 2023“. Приглашаем предпринимателей стать частью этого большого праздника спорта и порадовать атлетов, гостей города, болельщиков своей продукцией», — говорится в сообщении мэрии. Чтобы стать участниками марафона, предпринимателям необходимо подать заявку на участие в нестационарной торговле и иметь ассортимент в виде блинов, шашлыков, спортивной одежды или напитков. Отмечается, что торговые палатки будут расположены перед зданием мэрии.