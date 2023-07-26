26 июля 2023

Бизнесменов из ЯНАО пригласили на марафон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Бизнесменам предлагают накормить атлетов и других жителей собственной продукцией Фото:

Предпринимателей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригасили стать участниками «Ямальского марафона — 2023». Бизнесменам предлагают накормить атлетов и других жителей собственной продукцией. Об этом сообщают в telegram-канале городской администрации.

«12 августа в Новом Уренгое пройдет „Ямальский марафон — 2023“. Приглашаем предпринимателей стать частью этого большого праздника спорта и порадовать атлетов, гостей города, болельщиков своей продукцией», — говорится в сообщении мэрии.

Чтобы стать участниками марафона, предпринимателям необходимо подать заявку на участие в нестационарной торговле и иметь ассортимент в виде блинов, шашлыков, спортивной одежды или напитков. Отмечается, что торговые палатки будут расположены перед зданием мэрии.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предпринимателей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригасили стать участниками «Ямальского марафона — 2023». Бизнесменам предлагают накормить атлетов и других жителей собственной продукцией. Об этом сообщают в telegram-канале городской администрации. «12 августа в Новом Уренгое пройдет „Ямальский марафон — 2023“. Приглашаем предпринимателей стать частью этого большого праздника спорта и порадовать атлетов, гостей города, болельщиков своей продукцией», — говорится в сообщении мэрии. Чтобы стать участниками марафона, предпринимателям необходимо подать заявку на участие в нестационарной торговле и иметь ассортимент в виде блинов, шашлыков, спортивной одежды или напитков. Отмечается, что торговые палатки будут расположены перед зданием мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...