Российской саблистке Смирновой угрожают смертью после скандала с украинкой. Скрин

27 июля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсети в комментариях желают смерти российской саблистке Анне Смирновой Фото: Tibor Illyes/ТАСС © URA.RU Российской спортсменке Анне Смирновой поступают угрозы смерти после чемпионата мира по фехтованию. Ранее Смирнова более получаса прождала рукопожатия от украинки Ольги Харлан после поединка. Под постом Смирновой в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилось множество гневных комментариев. Большинство из них — на украинском языке. Пользователи желают смерти саблистке и ее брату. Ранее Смирнова более получаса ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно регламенту, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, а его несоблюдение грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Однако, украинская спортсменка так и не пожала руку Смирновой, после чего по решению Международной федерации фехтования саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали.

Российской спортсменке Анне Смирновой поступают угрозы смерти после чемпионата мира по фехтованию. Ранее Смирнова более получаса прождала рукопожатия от украинки Ольги Харлан после поединка. Под постом Смирновой в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилось множество гневных комментариев. Большинство из них — на украинском языке. Пользователи желают смерти саблистке и ее брату. Ранее Смирнова более получаса ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно регламенту, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, а его несоблюдение грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Однако, украинская спортсменка так и не пожала руку Смирновой, после чего по решению Международной федерации фехтования саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали.