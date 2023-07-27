Российской спортсменке Анне Смирновой поступают угрозы смерти после чемпионата мира по фехтованию. Ранее Смирнова более получаса прождала рукопожатия от украинки Ольги Харлан после поединка.
Под постом Смирновой в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилось множество гневных комментариев. Большинство из них — на украинском языке. Пользователи желают смерти саблистке и ее брату.
Ранее Смирнова более получаса ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно регламенту, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, а его несоблюдение грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Однако, украинская спортсменка так и не пожала руку Смирновой, после чего по решению Международной федерации фехтования саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали.
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