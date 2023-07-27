Украинскую фехтовальщицу, которая не хотела жать руку россиянке, дисквалифицировали

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку своей оппонентке из России Анне Смирновой. Такое решение было принято Международной федерацией фехтования (МФФ).
МФФ приняла решение исключить украинскую спортсменку из чемпионата мира. «Схватка Ольги Харлан против болгарской фехтовальщицы Йоаны Илиевой не состоялась, в следующий раунд автоматически прошла представительница Болгарии», — передает telegram-канал «Общественный Николаев».
Ранее стало известно, что Смирнова больше получаса ждала рукопожатия от Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Как правило, спортсмены должны жать руки друг другу, а несоблюдение регламента грозит исключением из соревнований.
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