Челябинцам дали советы, как водить автомобиль в жару

ГИБДД посоветовала челябинцам не садиться за руль при недомогании

28 июля 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

При малейшем недомогании водителям посоветовали отказаться садиться за руль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГИБДД по Челябинской области в преддверии знойных выходных дали несколько советов водителям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, высокая температура может сказаться на самочувствии человека за рулем. «В жаркую погоду рекомендуется перед поездкой оценить свое состояние. При малейшем недомогании нужно отказаться от управления транспортным средством. Следует возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети. Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости — выпить лекарства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. В тех случаях, когда автомобиль не оснащен кондиционером, поездки лучше совершать в утреннее или вечернее время, когда жара не такая сильная. После поездки лучше припарковать автомобиль в тени, предварительно закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном, а приборную панель — мокрым полотенцем. На выходных челябинцам пообещали жаркую погоду. Воздух прогреется до 33 градусов. При этом каких-либо осадков не ожидается.

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области в преддверии знойных выходных дали несколько советов водителям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, высокая температура может сказаться на самочувствии человека за рулем. «В жаркую погоду рекомендуется перед поездкой оценить свое состояние. При малейшем недомогании нужно отказаться от управления транспортным средством. Следует возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети. Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости — выпить лекарства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. В тех случаях, когда автомобиль не оснащен кондиционером, поездки лучше совершать в утреннее или вечернее время, когда жара не такая сильная. После поездки лучше припарковать автомобиль в тени, предварительно закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном, а приборную панель — мокрым полотенцем. На выходных челябинцам пообещали жаркую погоду. Воздух прогреется до 33 градусов. При этом каких-либо осадков не ожидается.