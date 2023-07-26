Жара вернется к челябинцам в выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 32-33 градусов повысится температура воздуха в Челябинской области 28 и 29 июля. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС.

«Днем 27 июля столбик термометра поднимется до 31 градуса. На следующий день температура поднимется уже до 32 градусов. В субботу, 29 июля, воздух в Челябинской области прогреется уже до 33 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре.

По ночам жара будет спадать до 16-21 градуса. При этом днем 27 июля и ночью 28 июля в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди и грозы. В самом Челябинске все эти дни осадков не ожидается, температура не превысит 30-31 градуса.