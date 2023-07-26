Челябинскую область ждет 33-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Жара вернется к челябинцам в выходные Фото:

До 32-33 градусов повысится температура воздуха в Челябинской области 28 и 29 июля. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС.

«Днем 27 июля столбик термометра поднимется до 31 градуса. На следующий день температура поднимется уже до 32 градусов. В субботу, 29 июля, воздух в Челябинской области прогреется уже до 33 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре.

По ночам жара будет спадать до 16-21 градуса. При этом днем 27 июля и ночью 28 июля в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди и грозы. В самом Челябинске все эти дни осадков не ожидается, температура не превысит 30-31 градуса.

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До 32-33 градусов повысится температура воздуха в Челябинской области 28 и 29 июля. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС. «Днем 27 июля столбик термометра поднимется до 31 градуса. На следующий день температура поднимется уже до 32 градусов. В субботу, 29 июля, воздух в Челябинской области прогреется уже до 33 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. По ночам жара будет спадать до 16-21 градуса. При этом днем 27 июля и ночью 28 июля в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди и грозы. В самом Челябинске все эти дни осадков не ожидается, температура не превысит 30-31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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