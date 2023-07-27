Сотрудники курганского УФСБ совместно с пограничной службой задержала при пересечении границы последователя запрещенной в России экстремистской организации, преследующей цель создания исламского халифата. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСБ по Курганской области.
«Сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлен иностранный гражданин, член международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“ (деятельность организации запрещена в РФ в 2009 году)», — сообщили в ведомстве. Гражданин был задержан в поезде. При проверке документов он признал, что является сторонником движения.
Как выяснили сотрудники ФСБ, задержанный планировал найти новых сторонников в России. Ему запретили въезд в страну. «В дальнейшем в отношении иностранца будет принято решение о запрете въезда на территорию России до 2073 года», — сообщили в УФСБ.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.