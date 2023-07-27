27 июля 2023

ФСБ задержала в Курганской области исламского экстремиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В Курганской области ФСБ задержала экстремиста Фото:

Сотрудники курганского УФСБ совместно с пограничной службой задержала при пересечении границы последователя запрещенной в России экстремистской организации, преследующей цель создания исламского халифата. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСБ по Курганской области.

«Сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлен иностранный гражданин, член международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“ (деятельность организации запрещена в РФ в 2009 году)», — сообщили в ведомстве. Гражданин был задержан в поезде. При проверке документов он признал, что является сторонником движения.

Как выяснили сотрудники ФСБ, задержанный планировал найти новых сторонников в России. Ему запретили въезд в страну. «В дальнейшем в отношении иностранца будет принято решение о запрете въезда на территорию России до 2073 года», — сообщили в УФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали в исламского экстремиста в поезде на курганской границе с Казахстаном
Сотрудники ФСБ задержали в исламского экстремиста в поезде на курганской границе с Казахстаном

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Сотрудники курганского УФСБ совместно с пограничной службой задержала при пересечении границы последователя запрещенной в России экстремистской организации, преследующей цель создания исламского халифата. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСБ по Курганской области. «Сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлен иностранный гражданин, член международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“ (деятельность организации запрещена в РФ в 2009 году)», — сообщили в ведомстве. Гражданин был задержан в поезде. При проверке документов он признал, что является сторонником движения. Как выяснили сотрудники ФСБ, задержанный планировал найти новых сторонников в России. Ему запретили въезд в страну. «В дальнейшем в отношении иностранца будет принято решение о запрете въезда на территорию России до 2073 года», — сообщили в УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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