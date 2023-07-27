27 июля 2023

В Магнитогорске с преподавателя вуза взыскали 724 тысячи рублей за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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В сумме женщина получила 18 тысяч рублей за экзамены и зачеты Фото:

С бывшего доцента Магнитогорского технического госуниверситета имени Носова (МГТУ) взыскали 724 тысячи рублей за взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.

«ФССП взыскал штраф с бывшей сотрудницы МГТУ в полном объеме. За время работы в сумме она получила 18 тысяч рублей, принимая экзамены и зачеты», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Доцента осудили по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Кроме штрафа, Ленинский райсуд Магнитогорска назначил женщине условное лишение свободы на три года.

Приставы считают, что решающим фактором в выплате штрафа стал арест земельного участка должницы. На стадии его продажи женщина погасила остаток долга в размере 362 тысячи рублей. Она также выплатила 50 тысяч рублей за исполнительный сбор и расходы на исполнительные действия в четыре тысячи рублей.

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С бывшего доцента Магнитогорского технического госуниверситета имени Носова (МГТУ) взыскали 724 тысячи рублей за взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области. «ФССП взыскал штраф с бывшей сотрудницы МГТУ в полном объеме. За время работы в сумме она получила 18 тысяч рублей, принимая экзамены и зачеты», — уточнили URA.RU в ведомстве. Доцента осудили по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Кроме штрафа, Ленинский райсуд Магнитогорска назначил женщине условное лишение свободы на три года. Приставы считают, что решающим фактором в выплате штрафа стал арест земельного участка должницы. На стадии его продажи женщина погасила остаток долга в размере 362 тысячи рублей. Она также выплатила 50 тысяч рублей за исполнительный сбор и расходы на исполнительные действия в четыре тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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