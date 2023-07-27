В Магнитогорске с преподавателя вуза взыскали 724 тысячи рублей за взятку

С бывшего доцента Магнитогорского технического госуниверситета имени Носова (МГТУ) взыскали 724 тысячи рублей за взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.
«ФССП взыскал штраф с бывшей сотрудницы МГТУ в полном объеме. За время работы в сумме она получила 18 тысяч рублей, принимая экзамены и зачеты», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Доцента осудили по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Кроме штрафа, Ленинский райсуд Магнитогорска назначил женщине условное лишение свободы на три года.
Приставы считают, что решающим фактором в выплате штрафа стал арест земельного участка должницы. На стадии его продажи женщина погасила остаток долга в размере 362 тысячи рублей. Она также выплатила 50 тысяч рублей за исполнительный сбор и расходы на исполнительные действия в четыре тысячи рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.