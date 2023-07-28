Путин раскрыл сумму долгов, которую Россия простила Африке

Президент России Владимир Путин выступил на саммите «Россия—Африка»
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Россия за все время сотрудничества с африканскими странами списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия—Африка».
«Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 миллиардов долларов. Москва направит на эти цели еще 90 миллионов», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию на
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