Путин раскрыл сумму долгов, которую Россия простила Африке

Путин: Россия простила африканским странам 23 миллиарда долларов
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, негры, африканцы, путин владимир, мнангагва эммерсон, африканские дипломаты
Президент России Владимир Путин выступил на саммите «Россия—Африка» Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Россия за все время сотрудничества с африканскими странами списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия—Африка».

«Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 миллиардов долларов. Москва направит на эти цели еще 90 миллионов», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию на Rutube.

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Россия за все время сотрудничества с африканскими странами списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия—Африка». «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 миллиардов долларов. Москва направит на эти цели еще 90 миллионов», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию на Rutube.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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