Челябинцев предостерегли от отдыха за рубежом без наличных денег

Турагенты: челябинским туристам на случай санкций надо иметь при себе наличность

Наличные деньги могут выручить в случае блокировки банковских карт за рубежом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Туристов из Челябинской области предостерегли от поездок за рубеж без наличных денег. Как участники рынка рассказали URA.RU, есть опасность остаться без средств в связи с наложенными на банки санкциями. Но неподготовленных путешественников поджидает на отдыхе и ряд других трудностей.

«Надо понимать, что банк неожиданно может попасть под санкции. В результате те челябинцы, которые поехали с банковскими картами, рискуют остаться без денег. Зачастую не принимаются даже карты с системой Union Pay, если они выпущены российскими финучреждениями», — пояснила URA.RU директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко.

Директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева указала на другую ситуацию, когда могут потребоваться наличные деньги: при банкротстве туроператора. В 2023 году одна из компаний заявила о своей несостоятельности. Если подобное известие застало путешественников на отдыхе, их могут выселить из отеля. В этом случае понадобятся средства на оплату гостиницы, пока «Турпомощь» не примет меры.

Из числа других трудностей собеседница URA.RU также назвала лесные пожары в районе турецкого Кемера. На практике пришлось столкнуться с тем, что в условиях ЧП россиянам запретили покидать отели с неработающими кондиционерами: электричество было отключено из-за опасности возгорания.

Также Кучеренко порекомендовала брать с собой лекарства на экстренный ночной случай, когда не работают аптеки. Имеет смысл запастись таблетками, которые турист употребляет на постоянной основе, обезболивающими и жаропонижающими. В Турции без рецептов не продают антибиотики: это также следует иметь в виду, отправляясь в поездку. В 2023 году на турецких курортах редко встречается ротавирусная инфекция, однако к ней надо быть готовым, опасаясь отравления.

Участницы рынка напомнили о снижении курса рубля, что не замедлило отразиться на удорожании туров. Васильева при этом отметила, что на спросе курсовые изменения не отразились. Традиционно эксперты призвали челябинцев соблюдать обычаи страны, куда отправляются. В сезоне 2023 года к этому добавили совет проявить осторожность при поездках в Египет, где выявлен неизученный вид лихорадки.