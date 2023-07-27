В Екатеринбурге 28 июля простились с погибшим на Украине военкором Ростиславом Журавлевым. Помимо родных и близких, церемонию посетили его коллеги, а также военнослужащие и представители регионального истеблишмента.
Гражданская панихида началась в Окружном доме офицеров (ОДО) в 11 утра и продлилась два часа. Траурные речи произнесли мать и супруга погибшего, телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие. Полпред от имени главы государства вручил Журавлеву орден Мужества посмертно. Также от лица председателя СКР Александра Бастрыкина военкору посмертно вручили медаль «Доблесть и отвага».
Когда гроб вынесли из ОДО, процессия направилась на Широкореченское кладбище. Там священник провел отпевание, желающие произнесли речь. Затем гроб с телом Журавлева под звуки гимна страны опустили в могилу, и церемония окончилась.
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