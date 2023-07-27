Екатеринбург попрощался с погибшим на СВО военкором Журавлевым. Фото, видео

28 июля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге похоронили Ростислава Журавлева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 28 июля простились с погибшим на Украине военкором Ростиславом Журавлевым. Помимо родных и близких, церемонию посетили его коллеги, а также военнослужащие и представители регионального истеблишмента. Гражданская панихида началась в Окружном доме офицеров (ОДО) в 11 утра и продлилась два часа. Траурные речи произнесли мать и супруга погибшего, телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие. Полпред от имени главы государства вручил Журавлеву орден Мужества посмертно. Также от лица председателя СКР Александра Бастрыкина военкору посмертно вручили медаль «Доблесть и отвага». Когда гроб вынесли из ОДО, процессия направилась на Широкореченское кладбище. Там священник провел отпевание, желающие произнесли речь. Затем гроб с телом Журавлева под звуки гимна страны опустили в могилу, и церемония окончилась.

В Екатеринбурге 28 июля простились с погибшим на Украине военкором Ростиславом Журавлевым. Помимо родных и близких, церемонию посетили его коллеги, а также военнослужащие и представители регионального истеблишмента. Гражданская панихида началась в Окружном доме офицеров (ОДО) в 11 утра и продлилась два часа. Траурные речи произнесли мать и супруга погибшего, телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие. Полпред от имени главы государства вручил Журавлеву орден Мужества посмертно. Также от лица председателя СКР Александра Бастрыкина военкору посмертно вручили медаль «Доблесть и отвага». Когда гроб вынесли из ОДО, процессия направилась на Широкореченское кладбище. Там священник провел отпевание, желающие произнесли речь. Затем гроб с телом Журавлева под звуки гимна страны опустили в могилу, и церемония окончилась.