27 июля 2023

Екатеринбург попрощался с погибшим на СВО военкором Журавлевым. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
В Екатеринбурге похоронили Ростислава Журавлева Фото:

В Екатеринбурге 28 июля простились с погибшим на Украине военкором Ростиславом Журавлевым. Помимо родных и близких, церемонию посетили его коллеги, а также военнослужащие и представители регионального истеблишмента.

Гражданская панихида началась в Окружном доме офицеров (ОДО) в 11 утра и продлилась два часа. Траурные речи произнесли мать и супруга погибшего, телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие. Полпред от имени главы государства вручил Журавлеву орден Мужества посмертно. Также от лица председателя СКР Александра Бастрыкина военкору посмертно вручили медаль «Доблесть и отвага».

Когда гроб вынесли из ОДО, процессия направилась на Широкореченское кладбище. Там священник провел отпевание, желающие произнесли речь. Затем гроб с телом Журавлева под звуки гимна страны опустили в могилу, и церемония окончилась.

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В Екатеринбурге 28 июля простились с погибшим на Украине военкором Ростиславом Журавлевым. Помимо родных и близких, церемонию посетили его коллеги, а также военнослужащие и представители регионального истеблишмента. Гражданская панихида началась в Окружном доме офицеров (ОДО) в 11 утра и продлилась два часа. Траурные речи произнесли мать и супруга погибшего, телеведущий Дмитрий Киселев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие. Полпред от имени главы государства вручил Журавлеву орден Мужества посмертно. Также от лица председателя СКР Александра Бастрыкина военкору посмертно вручили медаль «Доблесть и отвага». Когда гроб вынесли из ОДО, процессия направилась на Широкореченское кладбище. Там священник провел отпевание, желающие произнесли речь. Затем гроб с телом Журавлева под звуки гимна страны опустили в могилу, и церемония окончилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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