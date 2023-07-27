27 июля 2023

Пермякам предлагают зимний отдых в Мексике и Вьетнаме

Пермские турфирмы открыли продажи путевок в Мексику и Вьетнам на осенне-зимний сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Путевки продаются только с вылетами из Москвы Фото:

Пермякам начали предлагать новые направления для отпуска на осенне-зимний период. Турфирмы открыли бронирование путевок в Мексику и Вьетнам с вылетами из Москвы. Соответствующие предложения появились в соцсетях туристических компаний.

«В продаже появились туры в Мексику. Туроператор „Интурист“ выставил на продажу комбинированные туры „Куба+Мексика“. Стоимость путевок начинается от 185 тысяч рублей на человека», — рассказали представители туристической компании «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Другая пермская турфирма «Дом солнца» объявила о продаже путевок во Вьетнам. «С 15 сентября стартует блочная программа на самолетах авиакомпании Qatar Airways в Хошимин на курорт Фантьет. Стоимость путевки в четырехзвездочный отель начинается от 120,9 тысяч рублей на человека», — сказано в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Также турфирмы анонсировали туры в Доминикану, но в продажу путевки еще не поступили.

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Пермякам начали предлагать новые направления для отпуска на осенне-зимний период. Турфирмы открыли бронирование путевок в Мексику и Вьетнам с вылетами из Москвы. Соответствующие предложения появились в соцсетях туристических компаний. «В продаже появились туры в Мексику. Туроператор „Интурист“ выставил на продажу комбинированные туры „Куба+Мексика“. Стоимость путевок начинается от 185 тысяч рублей на человека», — рассказали представители туристической компании «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Другая пермская турфирма «Дом солнца» объявила о продаже путевок во Вьетнам. «С 15 сентября стартует блочная программа на самолетах авиакомпании Qatar Airways в Хошимин на курорт Фантьет. Стоимость путевки в четырехзвездочный отель начинается от 120,9 тысяч рублей на человека», — сказано в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Также турфирмы анонсировали туры в Доминикану, но в продажу путевки еще не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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