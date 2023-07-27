Пермякам предлагают зимний отдых в Мексике и Вьетнаме

Пермские турфирмы открыли продажи путевок в Мексику и Вьетнам на осенне-зимний сезон

28 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Путевки продаются только с вылетами из Москвы Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Пермякам начали предлагать новые направления для отпуска на осенне-зимний период. Турфирмы открыли бронирование путевок в Мексику и Вьетнам с вылетами из Москвы. Соответствующие предложения появились в соцсетях туристических компаний. «В продаже появились туры в Мексику. Туроператор „Интурист“ выставил на продажу комбинированные туры „Куба+Мексика“. Стоимость путевок начинается от 185 тысяч рублей на человека», — рассказали представители туристической компании «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Другая пермская турфирма «Дом солнца» объявила о продаже путевок во Вьетнам. «С 15 сентября стартует блочная программа на самолетах авиакомпании Qatar Airways в Хошимин на курорт Фантьет. Стоимость путевки в четырехзвездочный отель начинается от 120,9 тысяч рублей на человека», — сказано в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Также турфирмы анонсировали туры в Доминикану, но в продажу путевки еще не поступили.

Пермякам начали предлагать новые направления для отпуска на осенне-зимний период. Турфирмы открыли бронирование путевок в Мексику и Вьетнам с вылетами из Москвы. Соответствующие предложения появились в соцсетях туристических компаний. «В продаже появились туры в Мексику. Туроператор „Интурист“ выставил на продажу комбинированные туры „Куба+Мексика“. Стоимость путевок начинается от 185 тысяч рублей на человека», — рассказали представители туристической компании «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Другая пермская турфирма «Дом солнца» объявила о продаже путевок во Вьетнам. «С 15 сентября стартует блочная программа на самолетах авиакомпании Qatar Airways в Хошимин на курорт Фантьет. Стоимость путевки в четырехзвездочный отель начинается от 120,9 тысяч рублей на человека», — сказано в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Также турфирмы анонсировали туры в Доминикану, но в продажу путевки еще не поступили.