Путин обвинил Украину в отказе от переговоров

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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир
Украина отказывается вести диалог с Россией, отметил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. С такими заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить, включая и вопросы стратегической безопасности», — отметил Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он также подчеркнул, что Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности.

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Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. С такими заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить, включая и вопросы стратегической безопасности», — отметил Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он также подчеркнул, что Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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