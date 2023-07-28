Путин обвинил Украину в отказе от переговоров

Украина отказывается вести диалог с Россией, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. С такими заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить, включая и вопросы стратегической безопасности», — отметил Владимир Путин во время саммита «Россия-Африка». Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он также подчеркнул, что Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности.
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