В Татарстане 83 человека заразились корью

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В Татарстане Роспотребнадзор зафиксировал 83 случая заражения корью Фото:

В республике Татарстан 83 человека заразились корью. Об этом рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей», — рассказала Любовь Авдонина. Ее слова передает РИА Новости. Около половины из них — иностранные граждане. 67% были не привиты от кори. В июле в России было зафиксировано 44 очагов заражения корью.

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В республике Татарстан 83 человека заразились корью. Об этом рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. «На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей», — рассказала Любовь Авдонина. Ее слова передает РИА Новости. Около половины из них — иностранные граждане. 67% были не привиты от кори. В июле в России было зафиксировано 44 очагов заражения корью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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