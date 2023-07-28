В Татарстане 83 человека заразились корью

В Татарстане Роспотребнадзор зафиксировал 83 случая заражения корью
В республике Татарстан 83 человека заразились корью. Об этом рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей», — рассказала Любовь Авдонина. Ее слова передает РИА Новости. Около половины из них — иностранные граждане. 67% были не привиты от кори. В июле в России было зафиксировано 44 очагов заражения корью.
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