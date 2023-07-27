Браконьеру из ЯНАО грозит миллионный штраф за вылов сибирского осетра

Житель ЯНАО попался полиции с выловленным осетром

28 июля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Полицейские Салехарда поймали местного жителя с выловленным осетром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на реке Обь работники службы охраны биоресурсов и полицейские задержали мужчину, в лодке которого был обнаружен сибирский осетр и сеть. На него заведено уголовное дело, и грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Злоумышленника задержали 14 июля около 02:00 на реке Обь, в его лодке стражи порядка обнаружили рыбу и плавную сеть общей длиной 75 метров. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в случае установления его вины в суде, фигуранта может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, либо штраф на сумму до одного миллиона рублей», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. Рыба была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что выловленная особь является сибирским осетром. Тем самым, согласно действующим расценкам, нарушитель нанес ущерб водным биоресурсам на сумму 480 тысяч рублей. Мужчина свою вину полностью признал и заявил, что рыбу выловил для личного употребления.

В ЯНАО на реке Обь работники службы охраны биоресурсов и полицейские задержали мужчину, в лодке которого был обнаружен сибирский осетр и сеть. На него заведено уголовное дело, и грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Злоумышленника задержали 14 июля около 02:00 на реке Обь, в его лодке стражи порядка обнаружили рыбу и плавную сеть общей длиной 75 метров. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в случае установления его вины в суде, фигуранта может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, либо штраф на сумму до одного миллиона рублей», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. Рыба была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что выловленная особь является сибирским осетром. Тем самым, согласно действующим расценкам, нарушитель нанес ущерб водным биоресурсам на сумму 480 тысяч рублей. Мужчина свою вину полностью признал и заявил, что рыбу выловил для личного употребления.