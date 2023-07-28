Глава мятежников объявлен главой Нигера после аннулирования Конституции

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Конституция Нигера от 2010 года перестала действовать, пишет ActuNiger Фото:

Действие конституции Нигера от 2010 года временно приостановлено, а глава мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани возьмет на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом. Об этом сообщает интернет-портал ActuNiger.

«Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — говорится в материале портала. Там добавили, что командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани также появился на государственном ТВ в качестве главы «Национального совета по защите отечества».

Ранее президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате госпереворота. Границы страны закрыты, объявлен комендантский час, а работа всех учреждений приостановлена. URA.RU собрал всю информацию, которая известна о перевороте в африканской республике.

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Действие конституции Нигера от 2010 года временно приостановлено, а глава мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани возьмет на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом. Об этом сообщает интернет-портал ActuNiger. «Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — говорится в материале портала. Там добавили, что командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани также появился на государственном ТВ в качестве главы «Национального совета по защите отечества». Ранее президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате госпереворота. Границы страны закрыты, объявлен комендантский час, а работа всех учреждений приостановлена. URA.RU собрал всю информацию, которая известна о перевороте в африканской республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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