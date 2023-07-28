Глава мятежников объявлен главой Нигера после аннулирования Конституции

28 июля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Конституция Нигера от 2010 года перестала действовать, пишет ActuNiger Фото: LEGNAN KOULA/EPA Действие конституции Нигера от 2010 года временно приостановлено, а глава мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани возьмет на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом. Об этом сообщает интернет-портал ActuNiger. «Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — говорится в материале портала. Там добавили, что командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани также появился на государственном ТВ в качестве главы «Национального совета по защите отечества». Ранее президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате госпереворота. Границы страны закрыты, объявлен комендантский час, а работа всех учреждений приостановлена. URA.RU собрал всю информацию, которая известна о перевороте в африканской республике.

Действие конституции Нигера от 2010 года временно приостановлено, а глава мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани возьмет на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом. Об этом сообщает интернет-портал ActuNiger. «Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — говорится в материале портала. Там добавили, что командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани также появился на государственном ТВ в качестве главы «Национального совета по защите отечества». Ранее президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате госпереворота. Границы страны закрыты, объявлен комендантский час, а работа всех учреждений приостановлена. URA.RU собрал всю информацию, которая известна о перевороте в африканской республике.