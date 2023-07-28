28 июля 2023

Путин: Россия не нарушает Устав ООН

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Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия-Африка, владимир путин, форум россия-африка
Президент России Владимир путин сделал заявление Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Россия не нарушает устав ООН, и действует в полном соответствии с этим документом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита между Россией и странами Африки.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН», — заявил Путин на встрече с представителями делегаций африканских стран, пишет сайт Кремля. Президент добавил, что пункты документа обязаны уважать остальные страны, не допуская двойных стандартов и попыток обеспечить собственную безопасность за счет других стран.

Ранее URA.RU писало, что Экономический форум «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Во время саммита было принято несколько решений по взаимодействию между странами. Так, Россия и страны Африки приняли совместную декларацию по итогам второго саммита.

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Россия не нарушает устав ООН, и действует в полном соответствии с этим документом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита между Россией и странами Африки. «Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН», — заявил Путин на встрече с представителями делегаций африканских стран, пишет сайт Кремля. Президент добавил, что пункты документа обязаны уважать остальные страны, не допуская двойных стандартов и попыток обеспечить собственную безопасность за счет других стран. Ранее URA.RU писало, что Экономический форум «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Во время саммита было принято несколько решений по взаимодействию между странами. Так, Россия и страны Африки приняли совместную декларацию по итогам второго саммита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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