Путин: Россия не нарушает Устав ООН

29 июля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир путин сделал заявление Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия не нарушает устав ООН, и действует в полном соответствии с этим документом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита между Россией и странами Африки. «Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН», — заявил Путин на встрече с представителями делегаций африканских стран, пишет сайт Кремля . Президент добавил, что пункты документа обязаны уважать остальные страны, не допуская двойных стандартов и попыток обеспечить собственную безопасность за счет других стран. Ранее URA.RU писало, что Экономический форум «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Во время саммита было принято несколько решений по взаимодействию между странами. Так, Россия и страны Африки приняли совместную декларацию по итогам второго саммита.

Россия не нарушает устав ООН, и действует в полном соответствии с этим документом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита между Россией и странами Африки. «Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН», — заявил Путин на встрече с представителями делегаций африканских стран, пишет сайт Кремля. Президент добавил, что пункты документа обязаны уважать остальные страны, не допуская двойных стандартов и попыток обеспечить собственную безопасность за счет других стран. Ранее URA.RU писало, что Экономический форум «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Во время саммита было принято несколько решений по взаимодействию между странами. Так, Россия и страны Африки приняли совместную декларацию по итогам второго саммита.