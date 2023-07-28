Россия и страны Африки приняли совместную декларацию: основные тезисы

Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве

28 июля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Во время саммита «Россия-Африка» была принята декларация о сотрудничестве между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия и страны Африки приняли совместную декларацию по итогам второго саммита. Документ затрагивает сотрудничество между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. URA.RU публикует основные тезисы. Сама декларация опубликована на официальном сайте президента РФ. Декларация подтверждает общую ответственность РФ и стран Африки за формирование справедливой и стабильной системы мироустройства. Она основана на принципах суверенного равенства государств. Россия продолжает содействовать национальной безопасности африканских стран.

Россия обеспокоена проблемами с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Все это непосредственно затрагивает страны Африки, и РФ будет заниматься продовольственным и энергетическим обеспечением африканских стран.

Страны выступили против национализма, неонацизма и неофашизма, русофобии и других форм дискриминации. Россия и Африка выступают за укрепление поддержки граждан, пострадавших от терроризма. Будут укреплены усилия в вопросах пресечения терроризма.

Россия и Африка будут развивать прямое авиасообщение друг с другом. Также страны будут обеспечивать международную информационную безопасность. Для этого участники саммита готовы работать совместно под эгидой ООН.

Страны будут продолжать диалог. Планируется многостороннее партнерство. Будет организовано сотрудничество в политической, экономических и правовой сферах.

Россия и страны Африки выступают против односторонних санкций. В Совете безопасности ООН Россия и Африка будут работать вместе по этим вопросам. Будут предприняты совместные действия по отмене или смягчению ограничительных мер в их адрес.

Участники саммита будут углублять партнерство стран БРИКС и Африки. Также будет проведена работа по налаживанию дипломатических отношений между Африканским союзом и ОДКБ, а также объединения ШОС.

Декларация второго саммита «Россия — Африка» не содержит положений, касающихся ситуации на Украине. Основные тезисы связаны с взаимодействием между странами Африки и Россией. Страны будут продолжать содействовать укреплению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействовать в других сферах. Экономический форум «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Во время саммита было принято несколько решений по взаимодействию между странами. Например, Россия и Африка договорились о расчетах в рублях по коммерческим вопросам.

Россия и страны Африки приняли совместную декларацию по итогам второго саммита. Документ затрагивает сотрудничество между странами в вопросах безопасности, политики и экономики. URA.RU публикует основные тезисы. Сама декларация опубликована на официальном сайте президента РФ. Экономический форум «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Во время саммита было принято несколько решений по взаимодействию между странами. Например, Россия и Африка договорились о расчетах в рублях по коммерческим вопросам.