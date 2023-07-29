Ближайший концерт Сукачева пройдет без него из-за болезни артиста

29 июля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Гарик Сукачев был доставлен в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыкант, режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован. Ближайший концерт в Карелии пройдет без артиста. «В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате „Народное караоке“», — говорится в официальном telegram-канале Игоря Сукачева. Отмечается, что вся концертная группа находится на месте. Они готовы дать концерт вместе со своими гостями. Вход на концерт будет свободным. Купленные ранее билеты подлежат возврату. Гарик Сукачев — лидер «Закат Солнца вручную», «Постскриптум », «Бригада С» и «Неприкасаемые». Также он снял два фильма: «Праздник» и «Дом Солнца».

Музыкант, режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован. Ближайший концерт в Карелии пройдет без артиста. «В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате „Народное караоке“», — говорится в официальном telegram-канале Игоря Сукачева. Отмечается, что вся концертная группа находится на месте. Они готовы дать концерт вместе со своими гостями. Вход на концерт будет свободным. Купленные ранее билеты подлежат возврату. Гарик Сукачев — лидер «Закат Солнца вручную», «Постскриптум », «Бригада С» и «Неприкасаемые». Также он снял два фильма: «Праздник» и «Дом Солнца».