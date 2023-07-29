MWM: Запад поставил Киеву цель в контрнаступлении

MWM: Запад назвал Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении

29 июля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Войска ВСУ сильно истощены, пишет MWM Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. Там уточнили, что полуостров имеет символическое значение для Киева и Запада. «Крым стал объектом интенсивных украинских атак в последние недели [при контрнаступлении] и уже давно является целью [для захвата], имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — пишет обозреватель портала . Там уточнили, что Украина не в состоянии захватить Крым из-за отсутствия ВВС. Кроме того, ВСУ сейчас сильно истощены, однако западные аналитики считают, что одна из главных проблем для Украины — слабая противовоздушная оборона страны. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина не сможет захватить полуостров в ходе контрнаступления. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ столкнутся с жестким отпором при попытке захвата территории. Однако он призвал не расслабляться, так как западные кураторы в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении на полуостров.

Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. Там уточнили, что полуостров имеет символическое значение для Киева и Запада. «Крым стал объектом интенсивных украинских атак в последние недели [при контрнаступлении] и уже давно является целью [для захвата], имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — пишет обозреватель портала. Там уточнили, что Украина не в состоянии захватить Крым из-за отсутствия ВВС. Кроме того, ВСУ сейчас сильно истощены, однако западные аналитики считают, что одна из главных проблем для Украины — слабая противовоздушная оборона страны. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина не сможет захватить полуостров в ходе контрнаступления. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ столкнутся с жестким отпором при попытке захвата территории. Однако он призвал не расслабляться, так как западные кураторы в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении на полуостров.