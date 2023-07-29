MWM: Запад поставил Киеву цель в контрнаступлении

Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. Там уточнили, что полуостров имеет символическое значение для Киева и Запада.
«Крым стал объектом интенсивных украинских атак в последние недели [при контрнаступлении] и уже давно является целью [для захвата], имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — пишет обозреватель портала. Там уточнили, что Украина не в состоянии захватить Крым из-за отсутствия ВВС. Кроме того, ВСУ сейчас сильно истощены, однако западные аналитики считают, что одна из главных проблем для Украины — слабая противовоздушная оборона страны.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина не сможет захватить полуостров в ходе контрнаступления. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ столкнутся с жестким отпором при попытке захвата территории. Однако он призвал не расслабляться, так как западные кураторы в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении на полуостров.
Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. Там уточнили, что полуостров имеет символическое значение для Киева и Запада. «Крым стал объектом интенсивных украинских атак в последние недели [при контрнаступлении] и уже давно является целью [для захвата], имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — пишет обозреватель портала. Там уточнили, что Украина не в состоянии захватить Крым из-за отсутствия ВВС. Кроме того, ВСУ сейчас сильно истощены, однако западные аналитики считают, что одна из главных проблем для Украины — слабая противовоздушная оборона страны. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина не сможет захватить полуостров в ходе контрнаступления. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ столкнутся с жестким отпором при попытке захвата территории. Однако он призвал не расслабляться, так как западные кураторы в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении на полуостров.