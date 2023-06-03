Экс-глава ЦРУ раскрыл, сможет ли Украина захватить Крым

Бывший глава ЦРУ Петреус: Украина не захватит Крым в ходе своего контрнаступления
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина может попытаться изолировать Крым, подчеркнул Дэвид Петреус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым в ходе своего контрнаступления. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

«В этом контрнаступлении [не смогут захватить Крым]. Нет», — подчеркнул Дэвид Петреус. Его слова приводит BBC. При этом он предположил, что Украина может попробовать лишить возможности граждан Крыма пополнять припасы, тем самым изолируя полуостров.

Петреус также высказался о дальнейшей западной поддержки Украины и вступления Киева в НАТО. По его словам, поддержка продолжится, но страну не будут принимать в альянс, так как это создаст угрозу безопасности НАТО со стороны РФ. «Теперь безопасность НАТО опирается на границу между Украиной и Россией», — подытожил экс-глава ЦРУ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Украина могла бы захватить Крым в этом году. Но только в том случае, если у ВС РФ закончатся силы. При это он обвинил Россию в расширении НАТО из-за СВО на Украине. Американский обозреватель Брэндон Вайхерт призывал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Крыма. Об этом же Зеленскому сказали и в Австрии, передает Life. Российский посол в США Анатолий Антонов намекнул, что Россия может предпринять ответные меры на попытку захвата полуострова, пишет Nation news.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым в ходе своего контрнаступления. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. «В этом контрнаступлении [не смогут захватить Крым]. Нет», — подчеркнул Дэвид Петреус. Его слова приводит BBC. При этом он предположил, что Украина может попробовать лишить возможности граждан Крыма пополнять припасы, тем самым изолируя полуостров. Петреус также высказался о дальнейшей западной поддержки Украины и вступления Киева в НАТО. По его словам, поддержка продолжится, но страну не будут принимать в альянс, так как это создаст угрозу безопасности НАТО со стороны РФ. «Теперь безопасность НАТО опирается на границу между Украиной и Россией», — подытожил экс-глава ЦРУ. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Украина могла бы захватить Крым в этом году. Но только в том случае, если у ВС РФ закончатся силы. При это он обвинил Россию в расширении НАТО из-за СВО на Украине. Американский обозреватель Брэндон Вайхерт призывал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Крыма. Об этом же Зеленскому сказали и в Австрии, передает Life. Российский посол в США Анатолий Антонов намекнул, что Россия может предпринять ответные меры на попытку захвата полуострова, пишет Nation news.
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