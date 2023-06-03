Экс-глава ЦРУ раскрыл, сможет ли Украина захватить Крым

Бывший глава ЦРУ Петреус: Украина не захватит Крым в ходе своего контрнаступления

03 июня 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Украина может попытаться изолировать Крым, подчеркнул Дэвид Петреус Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым в ходе своего контрнаступления. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. «В этом контрнаступлении [не смогут захватить Крым]. Нет», — подчеркнул Дэвид Петреус. Его слова приводит BBC. При этом он предположил, что Украина может попробовать лишить возможности граждан Крыма пополнять припасы, тем самым изолируя полуостров. Петреус также высказался о дальнейшей западной поддержки Украины и вступления Киева в НАТО. По его словам, поддержка продолжится, но страну не будут принимать в альянс, так как это создаст угрозу безопасности НАТО со стороны РФ. «Теперь безопасность НАТО опирается на границу между Украиной и Россией», — подытожил экс-глава ЦРУ. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Украина могла бы захватить Крым в этом году. Но только в том случае, если у ВС РФ закончатся силы. При это он обвинил Россию в расширении НАТО из-за СВО на Украине. Американский обозреватель Брэндон Вайхерт призывал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Крыма. Об этом же Зеленскому сказали и в Австрии, передает Life . Российский посол в США Анатолий Антонов намекнул, что Россия может предпринять ответные меры на попытку захвата полуострова, пишет Nation news. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым в ходе своего контрнаступления. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. «В этом контрнаступлении [не смогут захватить Крым]. Нет», — подчеркнул Дэвид Петреус. Его слова приводит BBC. При этом он предположил, что Украина может попробовать лишить возможности граждан Крыма пополнять припасы, тем самым изолируя полуостров. Петреус также высказался о дальнейшей западной поддержки Украины и вступления Киева в НАТО. По его словам, поддержка продолжится, но страну не будут принимать в альянс, так как это создаст угрозу безопасности НАТО со стороны РФ. «Теперь безопасность НАТО опирается на границу между Украиной и Россией», — подытожил экс-глава ЦРУ. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Украина могла бы захватить Крым в этом году. Но только в том случае, если у ВС РФ закончатся силы. При это он обвинил Россию в расширении НАТО из-за СВО на Украине. Американский обозреватель Брэндон Вайхерт призывал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Крыма. Об этом же Зеленскому сказали и в Австрии, передает Life. Российский посол в США Анатолий Антонов намекнул, что Россия может предпринять ответные меры на попытку захвата полуострова, пишет Nation news.