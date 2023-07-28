В «Единую Россию» приняли замгубернатора Курганской области и бизнесмена, который метит в облдуму

29 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В партию «Единая Россия» приняли замгубернатора Курганской области и директора фирмы «Мобидик» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В партию «Единая Россия» приняли замгубернатора Курганской области Константина Малышева. Партбилет получил также курганский предприниматель Александр Черняк, который метит в депутаты облдумы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям. «Членами „Единой России“ 29 июля стали замгубернатора Курганской области Константин Малышев и бизнесмен Александр Черняк. В партию приняли Снежану Викулину, председателя ТОС „Изумрудный“ и депутата гордумы Кургана Анастасию Денисенко», — уточнил источник. Информацию подтвердили в пресс-службе реготделения «Единой России». По словам секретаря Курганского реготделения «Единой России» Александра Ильтякова, которые приводятся на сайте партии, вручение билетов проходило торжественно. Новые члены партии дали обязательства служить Отечеству и народу России. Ранее в партии «Единая Россия» из замов губернатора Вадима Шумкова состояла только Оксана Куташи. Сам Шумков при этом является беспартийным. URA.RU писало, что курганский предприниматель Александр Черняк стремится попасть в облдуму, поэтому он участвовал в праймериз «Единой России». Информация об этом публиковалась на сайте регионального отделения партии.

В партию «Единая Россия» приняли замгубернатора Курганской области Константина Малышева. Партбилет получил также курганский предприниматель Александр Черняк, который метит в депутаты облдумы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям. «Членами „Единой России“ 29 июля стали замгубернатора Курганской области Константин Малышев и бизнесмен Александр Черняк. В партию приняли Снежану Викулину, председателя ТОС „Изумрудный“ и депутата гордумы Кургана Анастасию Денисенко», — уточнил источник. Информацию подтвердили в пресс-службе реготделения «Единой России». По словам секретаря Курганского реготделения «Единой России» Александра Ильтякова, которые приводятся на сайте партии, вручение билетов проходило торжественно. Новые члены партии дали обязательства служить Отечеству и народу России. Ранее в партии «Единая Россия» из замов губернатора Вадима Шумкова состояла только Оксана Куташи. Сам Шумков при этом является беспартийным. URA.RU писало, что курганский предприниматель Александр Черняк стремится попасть в облдуму, поэтому он участвовал в праймериз «Единой России». Информация об этом публиковалась на сайте регионального отделения партии.