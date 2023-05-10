В курганской облдуме освободилось место депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Александр Черняк, который стремится попасть в облдуму, выдвинулся на праймериз «Единой России». Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии.

«В организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам от партии „Единая Россия“ в депутаты Курганской областной думы седьмого созыва на дополнительных выборах по Щучанскому избирательному округу сегодня, 10 мая, поступило первое заявление. Александр Черняк изъявил желание стать участником предварительного голосования и предоставил необходимый пакет документов. В ближайшее время организационный комитет рассмотрит документы и примет решение о регистрации кандидата либо отказе», — рассказали представители ЕР.

Александр Черняк — гендиректор компании «МобиДик». Предприятие производит оборудование для нужд промышленного и гражданского строительства.

Ранее URA.RU писало, что освободившее место депутата Бориса Чепурного в облдуме может занять Александр Черняк. В начале мая бизнесмен отправился в поездку по региону. Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым он встретился с советом ветеранов. Они ответили на вопросы пожилых людей о благоустройстве города, транспортом обслуживании и газификации сел.