Курганский бизнесмен, который метит в облдуму, выдвинулся на праймериз ЕР. Инсайд URA.RU подтвердился

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Социальный комитет. Курган, депутат, чиновник, дума, областная дума
В курганской облдуме освободилось место депутата Фото:

Курганский предприниматель Александр Черняк, который стремится попасть в облдуму, выдвинулся на праймериз «Единой России». Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии.

«В организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам от партии „Единая Россия“ в депутаты Курганской областной думы седьмого созыва на дополнительных выборах по Щучанскому избирательному округу сегодня, 10 мая, поступило первое заявление. Александр Черняк изъявил желание стать участником предварительного голосования и предоставил необходимый пакет документов. В ближайшее время организационный комитет рассмотрит документы и примет решение о регистрации кандидата либо отказе», — рассказали представители ЕР.

Александр Черняк — гендиректор компании «МобиДик». Предприятие производит оборудование для нужд промышленного и гражданского строительства.

Ранее URA.RU писало, что освободившее место депутата Бориса Чепурного в облдуме может занять Александр Черняк. В начале мая бизнесмен отправился в поездку по региону. Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым он встретился с советом ветеранов. Они ответили на вопросы пожилых людей о благоустройстве города, транспортом обслуживании и газификации сел.

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Курганский предприниматель Александр Черняк, который стремится попасть в облдуму, выдвинулся на праймериз «Единой России». Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии. «В организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам от партии „Единая Россия“ в депутаты Курганской областной думы седьмого созыва на дополнительных выборах по Щучанскому избирательному округу сегодня, 10 мая, поступило первое заявление. Александр Черняк изъявил желание стать участником предварительного голосования и предоставил необходимый пакет документов. В ближайшее время организационный комитет рассмотрит документы и примет решение о регистрации кандидата либо отказе», — рассказали представители ЕР. Александр Черняк — гендиректор компании «МобиДик». Предприятие производит оборудование для нужд промышленного и гражданского строительства. Ранее URA.RU писало, что освободившее место депутата Бориса Чепурного в облдуме может занять Александр Черняк. В начале мая бизнесмен отправился в поездку по региону. Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым он встретился с советом ветеранов. Они ответили на вопросы пожилых людей о благоустройстве города, транспортом обслуживании и газификации сел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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