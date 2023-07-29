Путин описал принцип зерновой сделки словами из фильма

Владимир Путин описал принцип зерновой сделки цитатой из фильма
Объясняя принцип зерновой сделки на пресс-конференции для журналистов, лидер России Владимир Путин процитировал фразу из фильма «Двенадцать стульев». По его словам, все договоренности строятся на соглашении: «Утром деньги, вечером стулья». Президент страны также подчеркнул, что для возвращения к сделке всем заинтересованным сторонам сначала нужно выполнить условия РФ, передает ТАСС.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.