29 июля 2023

Путин описал принцип зерновой сделки словами из фильма

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин описал принцип зерновой сделки цитатой из фильма Фото:

Объясняя принцип зерновой сделки на пресс-конференции для журналистов, лидер России Владимир Путин процитировал фразу из фильма «Двенадцать стульев». По его словам, все договоренности строятся на соглашении: «Утром деньги, вечером стулья». Президент страны также подчеркнул, что для возвращения к сделке всем заинтересованным сторонам сначала нужно выполнить условия РФ, передает ТАСС.

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Объясняя принцип зерновой сделки на пресс-конференции для журналистов, лидер России Владимир Путин процитировал фразу из фильма «Двенадцать стульев». По его словам, все договоренности строятся на соглашении: «Утром деньги, вечером стулья». Президент страны также подчеркнул, что для возвращения к сделке всем заинтересованным сторонам сначала нужно выполнить условия РФ, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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