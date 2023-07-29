29 июля 2023
28 июля 2023

Курганский хлебокомбинат резко увеличил прибыль

Доходы курганского ООО «Хлебокомбинат №1» выросли на 101 млн рублей в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовые показатели курганского предприятия улучшились за год Фото:

В курганской компании «Хлебокомбинат №1» смогли улучшить свои финансовые показатели, добившись за 2022 год увеличения доходов до 101 миллиона рублей. По данным финотчета в системе СБИС, также выросла и чистая прибыль компании. В последние годы хлебокомбинат демонстрировал либо отрицательный, либо нулевой баланс.

«Общество с ограниченной ответственностью „Хлебокомбинат №1“. Выручка в 2022 году составила 833,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,7 миллиона рублей», — указано в отчете. В 2021 году на предприятии фиксировали выручку в 732,4 миллиона рублей и отрицательный баланс после вычета расходов.

ООО «Хлебокомбинат №1» было зарегистрировано в августе 2018 года. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Также хлебокомбинат работает еще по 11 направлениям. Размер уставного капитала 12 145 рублей. Главным заказчиком предприятия является центральная районная больница Шадринска.

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В курганской компании «Хлебокомбинат №1» смогли улучшить свои финансовые показатели, добившись за 2022 год увеличения доходов до 101 миллиона рублей. По данным финотчета в системе СБИС, также выросла и чистая прибыль компании. В последние годы хлебокомбинат демонстрировал либо отрицательный, либо нулевой баланс. «Общество с ограниченной ответственностью „Хлебокомбинат №1“. Выручка в 2022 году составила 833,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,7 миллиона рублей», — указано в отчете. В 2021 году на предприятии фиксировали выручку в 732,4 миллиона рублей и отрицательный баланс после вычета расходов. ООО «Хлебокомбинат №1» было зарегистрировано в августе 2018 года. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Также хлебокомбинат работает еще по 11 направлениям. Размер уставного капитала 12 145 рублей. Главным заказчиком предприятия является центральная районная больница Шадринска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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