Курганский хлебокомбинат резко увеличил прибыль

В курганской компании «Хлебокомбинат №1» смогли улучшить свои финансовые показатели, добившись за 2022 год увеличения доходов до 101 миллиона рублей. По данным финотчета в системе СБИС, также выросла и чистая прибыль компании. В последние годы хлебокомбинат демонстрировал либо отрицательный, либо нулевой баланс.
«Общество с ограниченной ответственностью „Хлебокомбинат №1“. Выручка в 2022 году составила 833,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,7 миллиона рублей», — указано в отчете. В 2021 году на предприятии фиксировали выручку в 732,4 миллиона рублей и отрицательный баланс после вычета расходов.
ООО «Хлебокомбинат №1» было зарегистрировано в августе 2018 года. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Также хлебокомбинат работает еще по 11 направлениям. Размер уставного капитала 12 145 рублей. Главным заказчиком предприятия является центральная районная больница Шадринска.
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