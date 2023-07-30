Повышение пенсий и новая выплата семьям с детьми: что изменится с 1 августа

Часть московских семей будет получать ежегодные выплаты на школьника
В России с 1 августа работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии. В Московской области малообеспеченные многодетные семьи будут обеспечены новой ежегодной выплатой. В стране вступают в силу законы, касающиеся жизни миллионов россиян. URA.RU рассказывает об основных нововведениях.
- С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит не более 371 рубля и 31 копейки. Увеличится также размер накопительной части пенсии за счет страховых взносов.
- Водится новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Сначала его будут использовать в тестовом режиме, а для всех жителей страны цифровой рубль станет доступным к 2025—2027 годам.
- Утверждена новая форма повестки по мобилизации. Она будет направляться, в том числе, и в электронном виде. Военкоматы переходят на единый реестр воинского учета.
- В Московской области малообеспеченные многодетные семьи будут получать ежегодную денежную выплату на школьника — семь тысяч рублей. Выплата поможет собрать детей в школу.
- Повышается утилизационный сбор на автомобили. Его будут платить юрлица и частники, которые занимаются ввозом автомобилей в Россию из-за границы для перепродажи. Размер сбора вырастет в 1,7—3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя.
- Частные медицинские клиники смогут консультировать пациентов онлайн. Эксперимент продлится три года.
- С 4 августа пособников иноагентов будут штрафовать. Гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч, а должностным лицам от 70 до 100 тысяч рублей. С юридических лиц будут взимать штрафы 200-300 тысяч рублей.
- С 4 августа вводятся ограничения на перевозку табачной продукции жителями страны. Речь идет о никотиносодержащей продукции.
- С начала августа дорогую недвижимость коррупционеров будут продавать на аукционах. В частности, на торги выставят дома взяточников.
- С 1 августа иностранцы смогут получить электронную визу в Россию. Она облегчит им однократный въезд в страну.
- С 29 августа банки начнут контролировать крупные денежные переводы. Речь идет о переводах на сумму более пяти миллионов рублей. Информация о таких операциях будет передаваться в Росфинмониторинг.
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