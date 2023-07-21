Депутат Госдумы Бессараб анонсировала новую индексацию пенсий

21 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Светлана Бессараб уточнила, что сумма выплаты будет незначительная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выплата увеличится до трех пенсионных баллов (371,31 рублей). Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 августа выплаты работающим пенсионерам проиндексируют. Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается. Но в общей сложности у нас 123 рубля 77 копеек стоит пенсионный коэффициент, можете сами посчитать, какие незначительные это деньги», — пояснила Бессараб. Депутат считает, что работающим пенсионерам необходимо разрешить зарабатывать пять баллов за год работы. «Больше трех баллов пенсионер не может заработать. Но при этом большинство работающих пенсионеров сегодня получают заработную плату, которая позволяет набрать где-то пять баллов. То есть, не такая большая сумма, если финансовый блок правительства пойдет на такие изменения, то вряд ли бюджет что-то потеряет, потому что сегодня часть пенсионеров получает доплаты социального характера, федеральные доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионеров в соответствующем субъекте, если по каким-то причинам, в том числе из-за недостаточности стажа или недостаточности заработной платы для накоплений получаются пониженные коэффициенты», — рассказала депутат. Она отметила, что индексация хоть и проводится, деньги пенсионеры получат только после прекращения трудовой деятельности. «Мы сейчас работаем как раз над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Мы рассматриваем различного рода варианты, но как один из них в поручении президента у правительства рассмотреть возможность увеличения фиксированной части выплаты к страховой пенсии, чтобы стимулировать работающих продолжить работу после достижения пенсионного возраста. Сегодня для России это очень важно, оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных, образованных специалистов, наставников для нового поколения специалистов. Индексация пенсии проходит для работающих пенсионеров в документарном виде ежегодно. Эти цифры записываются, но деньги в части повышенной выплаты не выплачиваются. Начинают выплачиваться, когда пенсионер прекращает трудовые отношения», — объяснила Бессараб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выплата увеличится до трех пенсионных баллов (371,31 рублей). Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 августа выплаты работающим пенсионерам проиндексируют. Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается. Но в общей сложности у нас 123 рубля 77 копеек стоит пенсионный коэффициент, можете сами посчитать, какие незначительные это деньги», — пояснила Бессараб. Депутат считает, что работающим пенсионерам необходимо разрешить зарабатывать пять баллов за год работы. «Больше трех баллов пенсионер не может заработать. Но при этом большинство работающих пенсионеров сегодня получают заработную плату, которая позволяет набрать где-то пять баллов. То есть, не такая большая сумма, если финансовый блок правительства пойдет на такие изменения, то вряд ли бюджет что-то потеряет, потому что сегодня часть пенсионеров получает доплаты социального характера, федеральные доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионеров в соответствующем субъекте, если по каким-то причинам, в том числе из-за недостаточности стажа или недостаточности заработной платы для накоплений получаются пониженные коэффициенты», — рассказала депутат. Она отметила, что индексация хоть и проводится, деньги пенсионеры получат только после прекращения трудовой деятельности. «Мы сейчас работаем как раз над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Мы рассматриваем различного рода варианты, но как один из них в поручении президента у правительства рассмотреть возможность увеличения фиксированной части выплаты к страховой пенсии, чтобы стимулировать работающих продолжить работу после достижения пенсионного возраста. Сегодня для России это очень важно, оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных, образованных специалистов, наставников для нового поколения специалистов. Индексация пенсии проходит для работающих пенсионеров в документарном виде ежегодно. Эти цифры записываются, но деньги в части повышенной выплаты не выплачиваются. Начинают выплачиваться, когда пенсионер прекращает трудовые отношения», — объяснила Бессараб.