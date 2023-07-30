Путин: в 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей

В 2023 году в ВМФ появятся дополнительные 30 кораблей
Военно-Морской флот (ВМФ) России пополнится 30 кораблями разных классов в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
«Россия последовательно наращивает мощь своего флота, только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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