Путин: в 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей

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В 2023 году в ВМФ появятся дополнительные 30 кораблей Фото:

Военно-Морской флот (ВМФ) России пополнится 30 кораблями разных классов в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Россия последовательно наращивает мощь своего флота, только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

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Военно-Морской флот (ВМФ) России пополнится 30 кораблями разных классов в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. «Россия последовательно наращивает мощь своего флота, только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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