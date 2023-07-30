30 июля 2023

«Известия»: цены на запчасти для нескольких типов автомобилей вырастут

© Служба новостей «URA.RU»
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Производственное объединение "Трек". Челябинск, запчасти, трек, автозапчасти, завод, производство, рулевая тяга, металлообработка
Поставки запчастей чувствительны к курсу рубля Фото:

В России вырастут цены на запасные части для автомобилей. В первую очередь это коснется ммарок машин европейского, корейского и японского производств.

«Рост цен на автозапчасти ожидается из-за июльских изменений курсов валют в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Поставки запчастей чувствительны к ослаблению рубля, что может привести к динамике в пределах 20—25% (с июля до конца года)», — цитируют слова директора по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александра Чепелева «Известия».

По данным ряда астодилеров, стоимость запчастей с начала года уже выросла на 20-40 процентов. Издание отмечает, что удорожание стоимости запчастей уже сказалось на стоимости страховых полисов ОСАГО и КАСКО. По словам Дмитрия Усанова из компании «Росгосстрах», в случае дальнейшего подорожания запчастей тарифы придется скорректировать.

В начале июля URA.RU отмечало, что в России резко снизились цены на запчасти для таких популярных марок автомобилей, таких как Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Как заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, такие поставки ведутся в основном из ОАЭ и Китая по лицензии и без препятствий в виде санкций.

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В России вырастут цены на запасные части для автомобилей. В первую очередь это коснется ммарок машин европейского, корейского и японского производств. «Рост цен на автозапчасти ожидается из-за июльских изменений курсов валют в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Поставки запчастей чувствительны к ослаблению рубля, что может привести к динамике в пределах 20—25% (с июля до конца года)», — цитируют слова директора по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александра Чепелева «Известия». По данным ряда астодилеров, стоимость запчастей с начала года уже выросла на 20-40 процентов. Издание отмечает, что удорожание стоимости запчастей уже сказалось на стоимости страховых полисов ОСАГО и КАСКО. По словам Дмитрия Усанова из компании «Росгосстрах», в случае дальнейшего подорожания запчастей тарифы придется скорректировать. В начале июля URA.RU отмечало, что в России резко снизились цены на запчасти для таких популярных марок автомобилей, таких как Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Как заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, такие поставки ведутся в основном из ОАЭ и Китая по лицензии и без препятствий в виде санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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