«Известия»: цены на запчасти для нескольких типов автомобилей вырастут

В России вырастут цены на запасные части для автомобилей. В первую очередь это коснется ммарок машин европейского, корейского и японского производств.
«Рост цен на автозапчасти ожидается из-за июльских изменений курсов валют в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Поставки запчастей чувствительны к ослаблению рубля, что может привести к динамике в пределах 20—25% (с июля до конца года)», — цитируют слова директора по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александра Чепелева «Известия».
По данным ряда астодилеров, стоимость запчастей с начала года уже выросла на 20-40 процентов. Издание отмечает, что удорожание стоимости запчастей уже сказалось на стоимости страховых полисов ОСАГО и КАСКО. По словам Дмитрия Усанова из компании «Росгосстрах», в случае дальнейшего подорожания запчастей тарифы придется скорректировать.
В начале июля URA.RU отмечало, что в России резко снизились цены на запчасти для таких популярных марок автомобилей, таких как Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Как заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, такие поставки ведутся в основном из ОАЭ и Китая по лицензии и без препятствий в виде санкций.
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