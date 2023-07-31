Губернатор Богомаз заявил об ударе ВСУ по зданию с силовиками

31 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Александр Богомаз подтвердил прилет БПЛА по зданию полиции в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на Трубчевский район. В результате прилета украинского беспилотника было повреждено здание местного отдела полиции. «Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативники. В ночь на 31 июля в СМИ начали писать о прилетах БПЛА в Брянской и Ростовской областях. В обоих случаях были повреждены здания.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на Трубчевский район. В результате прилета украинского беспилотника было повреждено здание местного отдела полиции. «Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативники. В ночь на 31 июля в СМИ начали писать о прилетах БПЛА в Брянской и Ростовской областях. В обоих случаях были повреждены здания.