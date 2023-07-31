Губернатор Богомаз заявил об ударе ВСУ по зданию с силовиками

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
Александр Богомаз подтвердил прилет БПЛА по зданию полиции в регионе Фото:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на Трубчевский район. В результате прилета украинского беспилотника было повреждено здание местного отдела полиции.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативники.

В ночь на 31 июля в СМИ начали писать о прилетах БПЛА в Брянской и Ростовской областях. В обоих случаях были повреждены здания.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на Трубчевский район. В результате прилета украинского беспилотника было повреждено здание местного отдела полиции. «Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативники. В ночь на 31 июля в СМИ начали писать о прилетах БПЛА в Брянской и Ростовской областях. В обоих случаях были повреждены здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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