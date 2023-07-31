Губернатор Богомаз заявил об ударе ВСУ по зданию с силовиками

Александр Богомаз подтвердил прилет БПЛА по зданию полиции в регионе
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на Трубчевский район. В результате прилета украинского беспилотника было повреждено здание местного отдела полиции.
«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», —
В ночь на 31 июля в СМИ начали писать о прилетах БПЛА в Брянской и Ростовской областях. В обоих случаях были повреждены здания.
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