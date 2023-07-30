30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В курганском округе из-за пожара погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, камыш, огонь, мало чаусово
В Целинном округе во время пожара погиб одни из жителей (архивное фото) Фото:

В селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) в результате пожара погиб житель. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«В ночь с 30 на 31 июля в одном из частных домов, расположенных в селе Усть-Уйское Целинного района произошел пожар. О возгорании в пожарную службу сообщили местные жители. В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяина дома», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники Следственного комитета по Курганской области будут проводить доследственную проверку. На данный момент причины возгорания в селе не установлены. По информации сайта, это станет известно после пожарно-технических и судебно-медицинских экспертиз.

Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице во время пожара погиб пациент. Сообщается, что возгорание произошло в терапевтическом отделении в одной из палат.

В одном из сел Курганской области прошел пожар, который привел к смерти одного из жителей
В одном из сел Курганской области прошел пожар, который привел к смерти одного из жителей
Фото:

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В селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) в результате пожара погиб житель. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В ночь с 30 на 31 июля в одном из частных домов, расположенных в селе Усть-Уйское Целинного района произошел пожар. О возгорании в пожарную службу сообщили местные жители. В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяина дома», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники Следственного комитета по Курганской области будут проводить доследственную проверку. На данный момент причины возгорания в селе не установлены. По информации сайта, это станет известно после пожарно-технических и судебно-медицинских экспертиз. Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице во время пожара погиб пациент. Сообщается, что возгорание произошло в терапевтическом отделении в одной из палат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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