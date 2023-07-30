В курганском округе из-за пожара погиб человек. Фото

31 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

В Целинном округе во время пожара погиб одни из жителей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) в результате пожара погиб житель. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В ночь с 30 на 31 июля в одном из частных домов, расположенных в селе Усть-Уйское Целинного района произошел пожар. О возгорании в пожарную службу сообщили местные жители. В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяина дома», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники Следственного комитета по Курганской области будут проводить доследственную проверку. На данный момент причины возгорания в селе не установлены. По информации сайта, это станет известно после пожарно-технических и судебно-медицинских экспертиз. Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице во время пожара погиб пациент. Сообщается, что возгорание произошло в терапевтическом отделении в одной из палат. В одном из сел Курганской области прошел пожар, который привел к смерти одного из жителей Фото: пресс-служба Следственного комитета по Курганской области

В селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) в результате пожара погиб житель. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В ночь с 30 на 31 июля в одном из частных домов, расположенных в селе Усть-Уйское Целинного района произошел пожар. О возгорании в пожарную службу сообщили местные жители. В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяина дома», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники Следственного комитета по Курганской области будут проводить доследственную проверку. На данный момент причины возгорания в селе не установлены. По информации сайта, это станет известно после пожарно-технических и судебно-медицинских экспертиз. Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице во время пожара погиб пациент. Сообщается, что возгорание произошло в терапевтическом отделении в одной из палат.