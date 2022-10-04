В курганской больнице в пожаре погиб пациент

После тушения пожара в курганской больнице нашли тело пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районной больнице города Щучье (Курганская область) в ночном пожаре погиб пациент. Информация появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано. Щучье».

«Сгорела палата в терапии сегодня ночью. Погиб больной, сгорел», — рассказали в паблике. По дополнительной информации происшествие произошло в 2 часа ночи. Редакция URA.RU обратилась в приемную главврача ЦРБ, но официальных лиц, которые могли бы прокомментировать происшествие, на месте не оказалось.

Редакция URA.RU также запросила комментарий в региональном управлении следственного комитета РФ. В управлении пообещали дать официальный ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане во время пожара эвакуировали жителей подъезда пятиэтажного дома. После эвакуации было обнаружено тело погибшей женщины.