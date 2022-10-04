04 октября 2022

В курганской больнице в пожаре погиб пациент

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение пожара
После тушения пожара в курганской больнице нашли тело пациента Фото:

В районной больнице города Щучье (Курганская область) в ночном пожаре погиб пациент. Информация появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано. Щучье».

«Сгорела палата в терапии сегодня ночью. Погиб больной, сгорел», — рассказали в паблике. По дополнительной информации происшествие произошло в 2 часа ночи. Редакция URA.RU обратилась в приемную главврача ЦРБ, но официальных лиц, которые могли бы прокомментировать происшествие, на месте не оказалось.

Редакция URA.RU также запросила комментарий в региональном управлении следственного комитета РФ. В управлении пообещали дать официальный ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане во время пожара эвакуировали жителей подъезда пятиэтажного дома. После эвакуации было обнаружено тело погибшей женщины.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

В районной больнице города Щучье (Курганская область) в ночном пожаре погиб пациент. Информация появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано. Щучье». «Сгорела палата в терапии сегодня ночью. Погиб больной, сгорел», — рассказали в паблике. По дополнительной информации происшествие произошло в 2 часа ночи. Редакция URA.RU обратилась в приемную главврача ЦРБ, но официальных лиц, которые могли бы прокомментировать происшествие, на месте не оказалось. Редакция URA.RU также запросила комментарий в региональном управлении следственного комитета РФ. В управлении пообещали дать официальный ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане во время пожара эвакуировали жителей подъезда пятиэтажного дома. После эвакуации было обнаружено тело погибшей женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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