В России цена на курицу побила исторический рекорд

Средние цены достигли 196,93 рубля за кг
Цена на куриное мясо в россии установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата.
«В июле курица продолжила дорожать, средние цены достигли 196,93 рубля за кг», — отметили в Росстате. Согласно приведенным данным, это немного выше, чем в апреле 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд — 190,85 рубля за кг.
Ранее сообщалось, что в России подорожают сок и газировка из-за курса рубля. В компаниях предупредили об индексации цен из-за удорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.
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