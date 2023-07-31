В России цена на курицу побила исторический рекорд

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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, мясо птицы, мясной отдел, полуфабрикаты, курица
Средние цены достигли 196,93 рубля за кг Фото:

Цена на куриное мясо в россии установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата.

«В июле курица продолжила дорожать, средние цены достигли 196,93 рубля за кг», — отметили в Росстате. Согласно приведенным данным, это немного выше, чем в апреле 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд — 190,85 рубля за кг.

Ранее сообщалось, что в России подорожают сок и газировка из-за курса рубля. В компаниях предупредили об индексации цен из-за удорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

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Цена на куриное мясо в россии установила исторический рекорд. Об этом следует из данных Росстата. «В июле курица продолжила дорожать, средние цены достигли 196,93 рубля за кг», — отметили в Росстате. Согласно приведенным данным, это немного выше, чем в апреле 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд — 190,85 рубля за кг. Ранее сообщалось, что в России подорожают сок и газировка из-за курса рубля. В компаниях предупредили об индексации цен из-за удорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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