17 июля 2023

«Коммерсант»: в России подорожают сок и газировка из-за курса рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, фуршетный стол, сок, напиток, кейтеринг, обслуживание мероприятия
Некоторые производители повысят цены на 10% Фото:

Из-за падения курса рубля крупные производители газировок и соков собираются повысить цены на продукцию. Об этом заявлено в июльских письмах, направленных компаниями партнерам.

«Крупные производители напитков и соков <…> уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo <…> планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В „Садах Придонья“ предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В МПБК „Очаково“ <…> планируют повысить цены на соки на 10%», — передает содержание копий июльских писем «Коммерсант».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф пообещал укрепление курса рубля. По его мнению, рубль не уйдет на низкие уровни, характерные для прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что колебания курсов валют в действительности связаны со спекуляциями на рынке.

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Из-за падения курса рубля крупные производители газировок и соков собираются повысить цены на продукцию. Об этом заявлено в июльских письмах, направленных компаниями партнерам. «Крупные производители напитков и соков <…> уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo <…> планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В „Садах Придонья“ предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В МПБК „Очаково“ <…> планируют повысить цены на соки на 10%», — передает содержание копий июльских писем «Коммерсант». Ранее глава Сбербанка Герман Греф пообещал укрепление курса рубля. По его мнению, рубль не уйдет на низкие уровни, характерные для прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что колебания курсов валют в действительности связаны со спекуляциями на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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