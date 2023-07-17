«Коммерсант»: в России подорожают сок и газировка из-за курса рубля

18 июля 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Некоторые производители повысят цены на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за падения курса рубля крупные производители газировок и соков собираются повысить цены на продукцию. Об этом заявлено в июльских письмах, направленных компаниями партнерам. «Крупные производители напитков и соков <…> уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo <…> планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В „Садах Придонья“ предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В МПБК „Очаково“ <…> планируют повысить цены на соки на 10%», — передает содержание копий июльских писем « Коммерсант ». Ранее глава Сбербанка Герман Греф пообещал укрепление курса рубля. По его мнению, рубль не уйдет на низкие уровни, характерные для прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что колебания курсов валют в действительности связаны со спекуляциями на рынке.

Из-за падения курса рубля крупные производители газировок и соков собираются повысить цены на продукцию. Об этом заявлено в июльских письмах, направленных компаниями партнерам. «Крупные производители напитков и соков <…> уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo <…> планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В „Садах Придонья“ предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В МПБК „Очаково“ <…> планируют повысить цены на соки на 10%», — передает содержание копий июльских писем «Коммерсант». Ранее глава Сбербанка Герман Греф пообещал укрепление курса рубля. По его мнению, рубль не уйдет на низкие уровни, характерные для прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что колебания курсов валют в действительности связаны со спекуляциями на рынке.