31 июля 2023

Военный аналитик раскрыл, куда переместятся в будущем боевые действия

Военный аналитик: Арктика в будущем станет зоной боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, природа урала, северный урал, горы
Артика является перспективным направлением с точки зрения добычи природных ископаемых, отметил Александр Михайлов Фото:

В ближайшем будущем военные действия сдвинутся в сторону Северного полюса. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

«Мы концептуально будем сдвигаться в сторону Северного полюса, потому что в направлении Южного полюса практически нет сухопутных зон, там воевать особо не за что, только за Австралию, за кусочки Южной Америки. Антарктида очень сложно добываемая с точки зрения природных ресурсов. А вот Арктика — это очень перспективно, и в нее скоро все вцепятся», — объяснил Александр Михайлов.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на Северном полюсе будет особо популярна российская военная техника. «Тут уже будет стоять вопрос, а какая техника готова там воевать при температурах -40, -50 градусов, а то и ниже? Пока только российская способна, другой нет. Наши партнеры или конкуренты не создают технику, которая будет воевать при арктических широтах. Мы создаем. В этом плане у нас задел гораздо больше и на перспективу», — добавил Михайлов.

Ранее телеканал News18 сообщил, что Индия и США проведут на Аляске учения Yudh Abhyas. Пройдут они с 25 сентября по 8 октября и будут направлены на более тесное военное сотрудничество.

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В ближайшем будущем военные действия сдвинутся в сторону Северного полюса. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Мы концептуально будем сдвигаться в сторону Северного полюса, потому что в направлении Южного полюса практически нет сухопутных зон, там воевать особо не за что, только за Австралию, за кусочки Южной Америки. Антарктида очень сложно добываемая с точки зрения природных ресурсов. А вот Арктика — это очень перспективно, и в нее скоро все вцепятся», — объяснил Александр Михайлов. При этом военный аналитик подчеркнул, что на Северном полюсе будет особо популярна российская военная техника. «Тут уже будет стоять вопрос, а какая техника готова там воевать при температурах -40, -50 градусов, а то и ниже? Пока только российская способна, другой нет. Наши партнеры или конкуренты не создают технику, которая будет воевать при арктических широтах. Мы создаем. В этом плане у нас задел гораздо больше и на перспективу», — добавил Михайлов. Ранее телеканал News18 сообщил, что Индия и США проведут на Аляске учения Yudh Abhyas. Пройдут они с 25 сентября по 8 октября и будут направлены на более тесное военное сотрудничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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