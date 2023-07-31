Военный аналитик раскрыл, куда переместятся в будущем боевые действия

Военный аналитик: Арктика в будущем станет зоной боевых действий

01 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Артика является перспективным направлением с точки зрения добычи природных ископаемых, отметил Александр Михайлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшем будущем военные действия сдвинутся в сторону Северного полюса. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Мы концептуально будем сдвигаться в сторону Северного полюса, потому что в направлении Южного полюса практически нет сухопутных зон, там воевать особо не за что, только за Австралию, за кусочки Южной Америки. Антарктида очень сложно добываемая с точки зрения природных ресурсов. А вот Арктика — это очень перспективно, и в нее скоро все вцепятся», — объяснил Александр Михайлов. При этом военный аналитик подчеркнул, что на Северном полюсе будет особо популярна российская военная техника. «Тут уже будет стоять вопрос, а какая техника готова там воевать при температурах -40, -50 градусов, а то и ниже? Пока только российская способна, другой нет. Наши партнеры или конкуренты не создают технику, которая будет воевать при арктических широтах. Мы создаем. В этом плане у нас задел гораздо больше и на перспективу», — добавил Михайлов. Ранее телеканал News18 сообщил, что Индия и США проведут на Аляске учения Yudh Abhyas. Пройдут они с 25 сентября по 8 октября и будут направлены на более тесное военное сотрудничество.

В ближайшем будущем военные действия сдвинутся в сторону Северного полюса. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Мы концептуально будем сдвигаться в сторону Северного полюса, потому что в направлении Южного полюса практически нет сухопутных зон, там воевать особо не за что, только за Австралию, за кусочки Южной Америки. Антарктида очень сложно добываемая с точки зрения природных ресурсов. А вот Арктика — это очень перспективно, и в нее скоро все вцепятся», — объяснил Александр Михайлов. При этом военный аналитик подчеркнул, что на Северном полюсе будет особо популярна российская военная техника. «Тут уже будет стоять вопрос, а какая техника готова там воевать при температурах -40, -50 градусов, а то и ниже? Пока только российская способна, другой нет. Наши партнеры или конкуренты не создают технику, которая будет воевать при арктических широтах. Мы создаем. В этом плане у нас задел гораздо больше и на перспективу», — добавил Михайлов. Ранее телеканал News18 сообщил, что Индия и США проведут на Аляске учения Yudh Abhyas. Пройдут они с 25 сентября по 8 октября и будут направлены на более тесное военное сотрудничество.