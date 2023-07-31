Патрушев обвинил ВСУ в использовании раненых в качестве биоматериала

Украина тайно изымает органы для трансплантации у раненых бойцов ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, украинский бойцов используют в качестве биоматериала.
«[Украина] использует раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Его слова приводит РИА Новости.
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий пересадку человеческих органов без согласия. Патрушев считает, что это было сделано для того, чтобы тайно изымать органы у раненых.
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