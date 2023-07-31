Патрушев обвинил ВСУ в использовании раненых в качестве биоматериала

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, чтобы тайно изымать органы у бойцов ВСУ, заявил Николай Патрушев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина тайно изымает органы для трансплантации у раненых бойцов ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, украинский бойцов используют в качестве биоматериала.

«[Украина] использует раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Его слова приводит РИА Новости.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий пересадку человеческих органов без согласия. Патрушев считает, что это было сделано для того, чтобы тайно изымать органы у раненых.

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Украина тайно изымает органы для трансплантации у раненых бойцов ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, украинский бойцов используют в качестве биоматериала. «[Украина] использует раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Его слова приводит РИА Новости. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий пересадку человеческих органов без согласия. Патрушев считает, что это было сделано для того, чтобы тайно изымать органы у раненых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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