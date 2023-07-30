Тюменцам рассказали, как получить бесплатное питание для детей

Тюменцы с низкими доходами получат деньги на молочные продукты для детей

Родителям выделяют деньги на покупку молочки для малышей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семьи тюменцев, чей доход не превышает 15 669 рублей на человека в месяц, с июня имеют право на выплату для покупки молочного питания для детей от года до двух лет. О том, как получить льготу, URA.RU рассказали в региональном «Центре обеспечения мер социальной поддержки».

«В Тюменской области введена новая мера социальной поддержки. Семьи, в которых среднедушевой доход на человека в месяц не превышает прожиточный минимум, могут получить выплату на обеспечение детей 1-2 лет специальными молочными продуктами», — рассказали URA.RU в Центре.

Новая льгота введена с июня. Ее получателями может стать один из родителей ребенка, если выполнены следующие условия:

возраст ребенка — от года до двух лет;

среднедушевой доход семьи на человека — не выше 15 669 рублей в месяц;

получатель имеет регистрацию в Тюменской области (или может доказать это через суд).

Размер выплаты варьируется, в зависимости от возраста ребенка. На детей до года выделяют 976 рублей, от года до двух лет — 488 рублей. Выплаты производят сразу за квартал.

Подать заявления на получение поддержки можно двумя способами. Их принимают в МФЦ, либо через портал госуслуг. Справки по телефону 88001001290.