30 июля 2023

Тюменцам рассказали, как получить бесплатное питание для детей

Тюменцы с низкими доходами получат деньги на молочные продукты для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Родителям выделяют деньги на покупку молочки для малышей Фото:

Семьи тюменцев, чей доход не превышает 15 669 рублей на человека в месяц, с июня имеют право на выплату для покупки молочного питания для детей от года до двух лет. О том, как получить льготу, URA.RU рассказали в региональном «Центре обеспечения мер социальной поддержки».

«В Тюменской области введена новая мера социальной поддержки. Семьи, в которых среднедушевой доход на человека в месяц не превышает прожиточный минимум, могут получить выплату на обеспечение детей 1-2 лет специальными молочными продуктами», — рассказали URA.RU в Центре.

Новая льгота введена с июня. Ее получателями может стать один из родителей ребенка, если выполнены следующие условия:

  • возраст ребенка — от года до двух лет;
  • среднедушевой доход семьи на человека — не выше 15 669 рублей в месяц;
  • получатель имеет регистрацию в Тюменской области (или может доказать это через суд).

Размер выплаты варьируется, в зависимости от возраста ребенка. На детей до года выделяют 976 рублей, от года до двух лет — 488 рублей. Выплаты производят сразу за квартал.

Подать заявления на получение поддержки можно двумя способами. Их принимают в МФЦ, либо через портал госуслуг. Справки по телефону 88001001290.

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Семьи тюменцев, чей доход не превышает 15 669 рублей на человека в месяц, с июня имеют право на выплату для покупки молочного питания для детей от года до двух лет. О том, как получить льготу, URA.RU рассказали в региональном «Центре обеспечения мер социальной поддержки». «В Тюменской области введена новая мера социальной поддержки. Семьи, в которых среднедушевой доход на человека в месяц не превышает прожиточный минимум, могут получить выплату на обеспечение детей 1-2 лет специальными молочными продуктами», — рассказали URA.RU в Центре. Новая льгота введена с июня. Ее получателями может стать один из родителей ребенка, если выполнены следующие условия: Размер выплаты варьируется, в зависимости от возраста ребенка. На детей до года выделяют 976 рублей, от года до двух лет — 488 рублей. Выплаты производят сразу за квартал. Подать заявления на получение поддержки можно двумя способами. Их принимают в МФЦ, либо через портал госуслуг. Справки по телефону 88001001290.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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