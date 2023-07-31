31 июля 2023

Бастрыкин получил доложить о расследовании похищения челябинки

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о похищении челябинки Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения жительницы Челябинска в 2009 году, которую продержали в плену 14 лет. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. „в“ ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 30 июля в полицию Челябинска обратилась женщина, которую 14 лет удерживал житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать и рассказать, что ее подругу хозяин дома убил в 2011 году. В данный момент подозреваемый находится в медучреждении с белой горячкой под охраной правоохранительных органов.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения жительницы Челябинска в 2009 году, которую продержали в плену 14 лет. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. „в“ ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что 30 июля в полицию Челябинска обратилась женщина, которую 14 лет удерживал житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать и рассказать, что ее подругу хозяин дома убил в 2011 году. В данный момент подозреваемый находится в медучреждении с белой горячкой под охраной правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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