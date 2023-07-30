30 июля 2023
29 июля 2023

Челябинец 14 лет силой удерживал женщину после ее похищения

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Мужчина похитил женщину еще в 2009 году Фото:

В поселке Смолино под Челябинском мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, после задержания его отправили в психдиспансер.

«В 2009 году мужчина похитил женщину. Лишь в 2023 году ей удалось сбежать из плена. Ее сестра заявила в полицию и указала на похитителя», — рассказал источник.

Женщина также поделилась с правоохранителями информацией об убийстве другой женщины, которое осуществил похититель в период с 2010 по 2011 годы. В ходе проверки полученная информация подтвердилась. В доме похитителя были найдены останки неустановленного человека.

В настоящий момент мужчина находится в психиатрической больнице. К нему приставлена вооруженная охрана. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

URA.RU направила запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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В поселке Смолино под Челябинском мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, после задержания его отправили в психдиспансер. «В 2009 году мужчина похитил женщину. Лишь в 2023 году ей удалось сбежать из плена. Ее сестра заявила в полицию и указала на похитителя», — рассказал источник. Женщина также поделилась с правоохранителями информацией об убийстве другой женщины, которое осуществил похититель в период с 2010 по 2011 годы. В ходе проверки полученная информация подтвердилась. В доме похитителя были найдены останки неустановленного человека. В настоящий момент мужчина находится в психиатрической больнице. К нему приставлена вооруженная охрана. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). URA.RU направила запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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