Челябинец 14 лет силой удерживал женщину после ее похищения

Мужчина похитил женщину еще в 2009 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Смолино под Челябинском мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, после задержания его отправили в психдиспансер.

«В 2009 году мужчина похитил женщину. Лишь в 2023 году ей удалось сбежать из плена. Ее сестра заявила в полицию и указала на похитителя», — рассказал источник.

Женщина также поделилась с правоохранителями информацией об убийстве другой женщины, которое осуществил похититель в период с 2010 по 2011 годы. В ходе проверки полученная информация подтвердилась. В доме похитителя были найдены останки неустановленного человека.

В настоящий момент мужчина находится в психиатрической больнице. К нему приставлена вооруженная охрана. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

URA.RU направила запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.