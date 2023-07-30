Челябинец 14 лет силой удерживал женщину после ее похищения

В поселке Смолино под Челябинском мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, после задержания его отправили в психдиспансер.
«В 2009 году мужчина похитил женщину. Лишь в 2023 году ей удалось сбежать из плена. Ее сестра заявила в полицию и указала на похитителя», — рассказал источник.
Женщина также поделилась с правоохранителями информацией об убийстве другой женщины, которое осуществил похититель в период с 2010 по 2011 годы. В ходе проверки полученная информация подтвердилась. В доме похитителя были найдены останки неустановленного человека.
В настоящий момент мужчина находится в психиатрической больнице. К нему приставлена вооруженная охрана. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
URA.RU направила запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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