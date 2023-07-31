Челябинского маньяка из Смолино заподозрили в убийстве

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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
По версии следствия, мужчина причастен к убийству женщины в 2011 году Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В отношении маньяка из Смолино (Челябинская область) возбудили второе уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата СК РФ, установлена его причастность к убийству 12-летней давности

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), — сообщает пресс-служба ведомства.

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Там отметили, что мужчина сначала убил, а потом расчленил и закопал жертву. Сейчас он находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России.

30 июля в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 14 лет удерживал в плену житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать после того, как хозяина дома увезли в психдиспансер с алкогольной горячкой. В ходе обыска в доме обнаружили труп женщины. Потерпевшая сообщила, что погибшая также находилась в плену, хозяин дома убил ее в 2011 году. Мужчина находится в психдиспансере, возле его палаты выставили вооруженную охрану.

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В отношении маньяка из Смолино (Челябинская область) возбудили второе уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата СК РФ, установлена его причастность к убийству 12-летней давности «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), — сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что мужчина сначала убил, а потом расчленил и закопал жертву. Сейчас он находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России. 30 июля в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 14 лет удерживал в плену житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать после того, как хозяина дома увезли в психдиспансер с алкогольной горячкой. В ходе обыска в доме обнаружили труп женщины. Потерпевшая сообщила, что погибшая также находилась в плену, хозяин дома убил ее в 2011 году. Мужчина находится в психдиспансере, возле его палаты выставили вооруженную охрану.
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Ссылки по теме
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