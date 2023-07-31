31 июля 2023

В городе-спутнике Челябинска подожгли военкомат

Пенсионерку из Копейска задержали при попытке поджечь военкомат в ночь на 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Предполагаемая поджигательница задержана Фото:

В Копейске (Челябинская область) произошел пожар в здании городского военкомата. Об этом 1 августа сообщил URA.RU источник в городе.

«Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа, начавшись предположительно с помещения медкомиссии. Охрана задержала местную жительницу в возрасте 55 лет», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже. В военном комиссариате Копейска сообщили URA.RU, что продолжили работать в штатном режиме.

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В Копейске (Челябинская область) произошел пожар в здании городского военкомата. Об этом 1 августа сообщил URA.RU источник в городе. «Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа, начавшись предположительно с помещения медкомиссии. Охрана задержала местную жительницу в возрасте 55 лет», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже. В военном комиссариате Копейска сообщили URA.RU, что продолжили работать в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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