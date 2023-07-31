В городе-спутнике Челябинска подожгли военкомат

Пенсионерку из Копейска задержали при попытке поджечь военкомат в ночь на 1 августа

01 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Предполагаемая поджигательница задержана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске (Челябинская область) произошел пожар в здании городского военкомата. Об этом 1 августа сообщил URA.RU источник в городе. «Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа, начавшись предположительно с помещения медкомиссии. Охрана задержала местную жительницу в возрасте 55 лет», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже. В военном комиссариате Копейска сообщили URA.RU, что продолжили работать в штатном режиме.

В Копейске (Челябинская область) произошел пожар в здании городского военкомата. Об этом 1 августа сообщил URA.RU источник в городе. «Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа, начавшись предположительно с помещения медкомиссии. Охрана задержала местную жительницу в возрасте 55 лет», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже. В военном комиссариате Копейска сообщили URA.RU, что продолжили работать в штатном режиме.