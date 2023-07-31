В городе-спутнике Челябинска подожгли военкомат

Предполагаемая поджигательница задержана
В Копейске (Челябинская область) произошел пожар в здании городского военкомата. Об этом 1 августа сообщил URA.RU источник в городе.
«Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа, начавшись предположительно с помещения медкомиссии. Охрана задержала местную жительницу в возрасте 55 лет», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже. В военном комиссариате Копейска сообщили URA.RU, что продолжили работать в штатном режиме.
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