В Озерске задержали главврача психдиспансера

01 августа 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Владимира Кичатова подозревают в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске (Челябинская область) силовики задержали заведующего психоневрологическим диспансером ФБГУЗ КБ-71 ФМБА России Владимира Кичатова. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, Кичатова подозревают в взятке. «Кичатов незаконно оставлял людей в психдиспансере по просьбе их родственников. Естественно, просьбы подкреплялись денежным вознаграждением. Сейчас Кичатов находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, пока в уголовном деле, возбужденном по ч.5 ст. 290 УК РФ («Взятка») имеется только один эпизод. У силовиков есть данные о том, что Кичатов за 150 тысяч рублей оставил пациента на длительное лечение. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Кичатов имеет высшую категорию врача-психиатра. В профессии он более 40 лет. В 1983 году он закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ) по специальности «педиатрия». Интернатуру проходил в Областной психоневрологической больница №1 Челябинска, в отделении детской психиатрии. В 1989 году закончил ординатуру ЮУГМУ по специальности «психиатрия». Кичатов имеет опыт работы по оказанию неотложной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. Оказывает лечебно-диагностическую помощь взрослым и подросткам с психическими и психосоматическими расстройствами, а также лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Озерске (Челябинская область) силовики задержали заведующего психоневрологическим диспансером ФБГУЗ КБ-71 ФМБА России Владимира Кичатова. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, Кичатова подозревают в взятке. «Кичатов незаконно оставлял людей в психдиспансере по просьбе их родственников. Естественно, просьбы подкреплялись денежным вознаграждением. Сейчас Кичатов находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, пока в уголовном деле, возбужденном по ч.5 ст. 290 УК РФ («Взятка») имеется только один эпизод. У силовиков есть данные о том, что Кичатов за 150 тысяч рублей оставил пациента на длительное лечение. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Кичатов имеет высшую категорию врача-психиатра. В профессии он более 40 лет. В 1983 году он закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ) по специальности «педиатрия». Интернатуру проходил в Областной психоневрологической больница №1 Челябинска, в отделении детской психиатрии. В 1989 году закончил ординатуру ЮУГМУ по специальности «психиатрия». Кичатов имеет опыт работы по оказанию неотложной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. Оказывает лечебно-диагностическую помощь взрослым и подросткам с психическими и психосоматическими расстройствами, а также лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.