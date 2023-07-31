31 июля 2023

В Озерске задержали главврача психдиспансера

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимира Кичатова подозревают в получении взяток Фото:

В Озерске (Челябинская область) силовики задержали заведующего психоневрологическим диспансером ФБГУЗ КБ-71 ФМБА России Владимира Кичатова. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, Кичатова подозревают в взятке.

«Кичатов незаконно оставлял людей в психдиспансере по просьбе их родственников. Естественно, просьбы подкреплялись денежным вознаграждением. Сейчас Кичатов находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пока в уголовном деле, возбужденном по ч.5 ст. 290 УК РФ («Взятка») имеется только один эпизод. У силовиков есть данные о том, что Кичатов за 150 тысяч рублей оставил пациента на длительное лечение.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

Кичатов имеет высшую категорию врача-психиатра. В профессии он более 40 лет. В 1983 году он закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ) по специальности «педиатрия». Интернатуру проходил в Областной психоневрологической больница №1 Челябинска, в отделении детской психиатрии. В 1989 году закончил ординатуру ЮУГМУ по специальности «психиатрия».

Кичатов имеет опыт работы по оказанию неотложной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. Оказывает лечебно-диагностическую помощь взрослым и подросткам с психическими и психосоматическими расстройствами, а также лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

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В Озерске (Челябинская область) силовики задержали заведующего психоневрологическим диспансером ФБГУЗ КБ-71 ФМБА России Владимира Кичатова. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, Кичатова подозревают в взятке. «Кичатов незаконно оставлял людей в психдиспансере по просьбе их родственников. Естественно, просьбы подкреплялись денежным вознаграждением. Сейчас Кичатов находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, пока в уголовном деле, возбужденном по ч.5 ст. 290 УК РФ («Взятка») имеется только один эпизод. У силовиков есть данные о том, что Кичатов за 150 тысяч рублей оставил пациента на длительное лечение. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Кичатов имеет высшую категорию врача-психиатра. В профессии он более 40 лет. В 1983 году он закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ) по специальности «педиатрия». Интернатуру проходил в Областной психоневрологической больница №1 Челябинска, в отделении детской психиатрии. В 1989 году закончил ординатуру ЮУГМУ по специальности «психиатрия». Кичатов имеет опыт работы по оказанию неотложной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. Оказывает лечебно-диагностическую помощь взрослым и подросткам с психическими и психосоматическими расстройствами, а также лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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