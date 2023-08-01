В Самарской области грузовик сбил поезд с рельсов. Фото

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Столкновение грузовика с пассажирским составом. ХМАО, шлем, камаз, мвд, дтп, полиция, авария, полицейский, ржд, поезд
Большегруз пересекал железнодорожный переезд, который не был оборудован шлагбаумом Фото:

В Самарской области грузовик столкнулся с поездом во время пересечения железнодорожного переезда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Большегруз пересекал железнодорожный переезд, который не был оборудован ни шлагбаумом, ни другими оградительными устройствами. В результате этого столкнулся с маневровым поездом», — передает «Комсомольская правда» сообщение МВД. Там отмечают, что авария произошла на 151 км Южно-Уральской железной дороги возле села Новый Камелек.

На место происшествия прибыли МЧС, ГИБДД и скорая помощь. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.

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В Самарской области грузовик столкнулся с поездом во время пересечения железнодорожного переезда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области. «Большегруз пересекал железнодорожный переезд, который не был оборудован ни шлагбаумом, ни другими оградительными устройствами. В результате этого столкнулся с маневровым поездом», — передает «Комсомольская правда» сообщение МВД. Там отмечают, что авария произошла на 151 км Южно-Уральской железной дороги возле села Новый Камелек. На место происшествия прибыли МЧС, ГИБДД и скорая помощь. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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