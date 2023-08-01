Большегруз пересекал железнодорожный переезд, который не был оборудован шлагбаумом
В Самарской области грузовик столкнулся с поездом во время пересечения железнодорожного переезда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Большегруз пересекал железнодорожный переезд, который не был оборудован ни шлагбаумом, ни другими оградительными устройствами. В результате этого столкнулся с маневровым поездом», — передает «Комсомольская правда» сообщение МВД. Там отмечают, что авария произошла на 151 км Южно-Уральской железной дороги возле села Новый Камелек.
На место происшествия прибыли МЧС, ГИБДД и скорая помощь. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.
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